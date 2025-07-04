После обеда облачность усилится: погода в пятницу

Облачность небольшая, но усилится во второй половине дня, начиная с юго-запада страны. Местами возможны кратковременные дожди.
В Видземе и Северной Латгалии ожидается умеренный западный, северо-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду.
В Риге осадков не ожидается, ветер западный, северо-западный умеренный, вечером — слабый. Температура воздуха поднимется до +20..+21 градуса.
На погодные условия влияет северо-восточная кромка антициклона. Атмосферное давление 1015-1020 гектопаскалей на уровне моря.