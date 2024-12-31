«После Нового года в Латвии действительно наступит зима»: в конце недели ожидается мороз до -10

"После Нового года в Латвии действительно наступит зима", - указывает Брицис, по прогнозам в уже в начале января значительно похолодает.

"В канун Нового года по всей Европе произойдут значительные изменения погоды - западный ветер, который в последние недели обеспечивал тепло почти по всей Европе, прекратится, и начнут дуть северные ветры. В канун Нового года будет динамичное движение к холоду - погода еще останется теплой, но дождь начнет сменяться мокрым снегом, будет очень ветрено", - сообщает метеоролог.

"В эту ночь в стране будет много осадков. На востоке будет снег и метель, а в других местах - мокрый снег и дождь, а также очень сильный ветер. На побережье порывы достигнут 25-27 метров в секунду", - рассказывает Брицис о том, что ждет жителей в Новогоднюю ночь.

"1 января продолжится очень сильный ветер. 2 января температура воздуха будет держаться ниже нуля, а с 3 января она стабильно уйдет в минус, и начнется формирование устойчивого снежного покрова. Пока что рано судить, как долго это продлится, но в выходные температура воздуха местами опустится до -10 градусов", - сообщает ведущий прогноза погоды.

Он также обращает внимание на то, что в этом году в Латвии побиты 300 температурных рекордов, последний из которых был установлен 30 декабря на Колке и в Риге.

"В сентябре, например, средняя температура воздуха была такой, какой мы переживали лето в Латвии в 60-70-е годы", - говорит Брицис. Он отмечает, что в этом году только январь был холоднее нормы, а весь остальной год был теплее. "Если сравнить этот год с другими странами, где такая температура обычна, можно сказать, что Латвия в этом году пережила погоду Польши или Германии", - добавляет ведущий.