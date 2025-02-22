После морозной ночи обещают солнечное воскресенье

Ночь будет облачной, местами небо прояснится. Кое-где в западных и центральных районах ожидается небольшой снег. Будет дуть южный ветер, от слабого до умеренного. Ночью похолодает до -5...-10 градусов, в Курземе и на побережье будет на пару градусов теплее. На востоке местами столбик термометра опустится ниже -10 градусов.

Днем в воскресенье будет солнечно, облаков будет совсем мало, осадков не ожидается. Будет дуть южный и юго-восточный ветер, от слабого до умеренного, воздух прогреется до -1..+4 градусов.

В Риге ночью будет облачно, но без существенных осадков. Будет дуть южный ветер, от слабого до умеренного, температура воздуха достигнет -3..-5 градусов.

Воскресенье в столице будет более солнечным, чем суббота, осадков не ожидается. Будет дуть южный и юго-восточный ветер, от слабого до умеренного, днем потеплеет до +3 градусов.