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После морозной ночи обещают солнечное воскресенье

© LETA 22 февраля, 2025 15:24

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В ночь на воскресенье температура воздуха в Латвии снизится до -7 градусов, а местами на востоке страны - даже до -13 градусов, при этом в воскресенье будет преимущественно сухо и солнечно, как прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночь будет облачной, местами небо прояснится. Кое-где в западных и центральных районах ожидается небольшой снег. Будет дуть южный ветер, от слабого до умеренного. Ночью похолодает до -5...-10 градусов, в Курземе и на побережье будет на пару градусов теплее. На востоке местами столбик термометра опустится ниже -10 градусов.

Днем в воскресенье будет солнечно, облаков будет совсем мало, осадков не ожидается. Будет дуть южный и юго-восточный ветер, от слабого до умеренного, воздух прогреется до -1..+4 градусов.

В Риге ночью будет облачно, но без существенных осадков. Будет дуть южный ветер, от слабого до умеренного, температура воздуха достигнет -3..-5 градусов.

Воскресенье в столице будет более солнечным, чем суббота, осадков не ожидается. Будет дуть южный и юго-восточный ветер, от слабого до умеренного, днем потеплеет до +3 градусов.

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Важно 16:54

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Важно 16:07

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Эта опера вызвала грандиозный скандал ещё до своей премьеры в 1905 году в Дрездене и долго запрещалась цензурой. Кому, как не Алвису Херманису, известному своими бунтарскими настроениями, взяться за такую работу в наше сумеречное время. Казалось бы, известный библейский сюжет - что нового тут скажешь и как его переосмыслишь?  Однако, интрига крепко держит зрителя весь спектакль и не отпускает до самого финала. "Саломея", Рихард Вагнер - премьера на сцене Латвийской Оперы...

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Важно 15:46

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Ветеринары предупреждают: берегите питомцев — они могут стать жертвами лис. Даже в городе

Новости Латвии 15:09

Новости Латвии 0 комментариев

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