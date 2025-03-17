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После гибели 59 человек в клубе в Северной Македонии объявили семидневный траур (ФОТО)

© BBC 17 марта, 2025 13:42

Мир 0 комментариев

Полиция задержала 10 человек в рамках расследования причин пожара в ночном клубе в Северной Македонии, в результате которого, по последним данным, погибли 59 человек и 155 пострадали.

Пожар произошел около 2:30 по местному времени в ночь на воскресенье в ночном клубе Pulse в городе Кочани, когда там выступала популярная местная группа ДНК. На концерт пришло около 500 человек.

Причиной возгорания, по предварительным данным, стало использование пиротехники.

Представительница Прокуратуры Республики Северная Македония Биляна Арсовска сообщила Би-би-си, что в отношении 10 подозреваемых в причастности к трагедии, в том числе чиновников, которые выдали клубу лицензию, были вынесены постановления о задержании. Ранее местные СМИ сообщали о задержании владельца клуба.

Она также сообщила, что в здании клуба был лишь один работающий выход, поскольку задняя дверь заведения была заперта и не могла быть использована при эвакуации.

Первая проверка на месте пожара в воскресенье, по ее словам, также выявила несколько «аномалий».

«Есть недостатки в системе пожаротушения и молниезащиты», — сказала она в эфире программы Би-би-си Newshour.

Арсовска также сообщила, что после пожара выжил только один участник группы ДНК — один из двух вокалистов, он находится в больнице.

Остальные музыканты, в том числе второй вокалист, бэк-вокалистка, барабанщик, клавишник, а также фотограф группы погибли.

Министр внутренних дел Северной Македонии Панче Тошковски ранее заявил, что пожар выспыхнул из-за искр от пиротехнических устройств, попавших на потолок, который был сделан из легковоспламеняющегося материала.

На снятых посетителями кадрах видно, как люди пытаются потушить возгорание, но не покидают клуб после начала пожара. По словам очевидцев, после того, как люди начали покидать заведение, возникла давка.

Местная пресса описывает Pulse, расположенный в городе Кочани в 100 км к востоку от столицы Скопье, как «импровизированный ночной клуб». По данным СМИ, ранее в этом помещении располагался склад ковров.
20-летняя Мария Тасева рассказала македонскому Пятому каналу, что попала в давку, когда люди бросились к выходу. По ее словам, она упала на пол, но в итоге смогла найти выход.

«Не знаю как, но мне каким-то образом удалось выбраться, — сказала она агентству Reuters. — Сейчас я в порядке, но есть много погибших». По словам девушки, ее 25-летняя сестра также погибла.

Волонтер Красного Креста Мустафа Саидов сказал, что большинство пострадавших — молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет. По официальным данным, более 20 раненых и трое погибших были моложе 18 лет.

«Истории очень печальные, и, к сожалению, погибло много молодых людей», — сказал он.

Владислав Груев, специалист по пластической хирургии в Университетской клинике Скопье, сказал Би-би-си, что большинство пациентов, проходящих лечение в его больнице, поступили с обширными ожогами.
«У них ожоги второй и третьей степени в области головы, шеи и верхней части туловища», — сообщил он.
Директор местной больницы Кочани ранее сказал, что персонал поначалу испытывал трудности с идентификацией пациентов из-за отсутствия у них документов. Состояние 18 пациентов, по его словам, оценивалось как критическое.

Премьер-министр Северной Македонии Христиан Мицкоский заявил, что страна потеряла много молодых жизней и назвал этот день «трудным и очень печальным».

Власти объявили семидневный общенациональный траур по погибшим.

Президент Северной Македонии Гордана Силяновская-Давкова заявила, что потрясена «как мать, человек и президент».

«Ваша огромная боль — это и моя боль», — сказала она.

Силяновская-Давкова также сообщила, что наиболее серьезно пострадавшие были доставлены в специализированные клиники в Болгарии, Греции, Сербии и Турции.

ФОТО scanpix.ee

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