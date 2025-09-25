Попытка запугать: суд в Москве приговорил директора музея в Нарвы

Команда Нарвского музея в четверг выразила полную поддержку директору Марии Сморжевских-Смирновой.

По словам директора Нарвского музея, она никогда не совершала противоправных действий, а как трактуют ее поступки власти соседней страны - это их внутреннее дело. Я расцениваю происходящее как банальную и уже даже не оригинальную попытку запугать и меня лично, и других людей, которые называют вещи своими именами», - сказала Сморжевских-Смирнова.

«Ответ на это простой и однозначный: не получится! Российский военный корабль может продолжать движение курсом, однажды уже озвученным защитниками Украины», - добавила она.

Московский суд заочно приговорил директора Нарвского музея Марию Сможевских-Смирнову к десяти годам лишения свободы за распространение «фейковых новостей о российской армии и реабилитацию нацизма», сообщило издание Mediazona.

Сможевских-Смирнова с прошлого лета также числится в списке разыскиваемых МВД России. По версии следствия, в 2023, 2024 и 2025 годах Мария Сможевских-Смирнова «содействовала размещению на одной из стен Нарвского замка плакатов с изображением президента России и надписей, содержащих недостоверную информацию о совершенных им военных преступлениях».

В течение последних трех лет 9 мая на стене Нарвской крепости вывешивают плакат с кровавыми пятнами и надписью: «Путин - военный преступник». Плакат стали вывешивать после того, как в 2023 году власти Ивангорода установили на набережной Нарвы обращенную в сторону Эстонии сцену с экраном, на котором транслировали концерт в честь Дня Победы.