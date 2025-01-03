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Попытка арестовать президента Южной Кореи не удалась, военные встали на его защиту

© Meduza.io 3 января, 2025 10:17

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Протестующий с плакатом, изображающим президента Юн Сок Еля.

Южнокорейское управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO) сообщило о приостановке ордера на арест президента страны Юн Сок Еля, столкнувшись с сопротивлением военных при попытке задержания. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Мы определили, что исполнение ордера будет практически невозможным из-за продолжающегося противостояния, и приостановили его из соображений беспокойства о безопасности персонала на месте», — говорится в сообщении CIO.

В управлении выразили «серьезное сожаление» в связи с поведением подозреваемого, который «отказался соблюдать установленные законом процедуры». Решение о дальнейших шагах будет принято после проверки.

Следователи в сопровождении полиции прибыли к воротам резиденции Юн Сок Еля около семи утра по местному времени, пишет Reuters. Однако оказавшись на территории комплекса, они столкнулись с сотрудниками Службы безопасности президента и прикомандированными к ней военными. Когда следователи предъявили ордер, глава Службы безопасности Пак Чон Джун, сославшись на ограничения в охраняемых зонах, отказал им во входе.

Кроме того, как пишет Yonhap, у резиденции собрались около тысячи сторонников президента, протестующих против его ареста.

Ордер на арест президента был выдан судом 31 декабря — в рамках уголовного дела о мятеже из-за введения военного положения в стране 3 декабря (оно действовало около шести часов и затем было отменено). Вместе с этим суд выдал ордер также на обыск президентской резиденции. После выдачи ордера у президентского дворца начались протесты сторонников Юн Сок Еля.

После введения военного положения оппозиция также запустила процедуру импичмента в отношении Юн Сок Еля, однако парламент Южной Кореи не смог провести голосование с первого раза. 14 декабря парламент все же одобрил импичмент. Его должен утвердить Конституционный суд, пока он решение не вынес. До этого президент остается на посту.

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