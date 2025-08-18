Популярную в Латвии игровую платформу Roblox обвинили в потворстве педофилам. Вы знаете, где проводят время ваши дети?

По словам Муррилл, отсутствие надёжной верификации возраста и слабые протоколы защиты делают Roblox небезопасным для детей. «Roblox наводнён вредным контентом и хищниками, потому что компания приоритизирует доходы, а не безопасность», — заявила она.

Скандал разворачивается на фоне серии аналогичных дел. В Джорджии мать девятилетнего мальчика обвинила платформу в халатности: ребёнка месяцами преследовали взрослые, вынуждая делиться интимными материалами. В Калифорнии и Айове расследуются случаи похищений и торговли детьми, начавшиеся с контактов на Roblox.

Компания утверждает, что «безопасность — главный приоритет». Roblox внедрил ИИ-систему Sentinel для раннего выявления признаков эксплуатации и сообщил о более чем 1200 случаях в Национальный центр по пропавшим и эксплуатируемым детям за первое полугодие 2025 года. Также введена новая верификация возраста через видео-селфи для подростков.

Тем временем усиливается конфликт вокруг популярного YouTube-блогера Schlep, который называет себя «охотником на хищников». По его словам, он помог выявить и задержать шестерых подозреваемых, действовавших на платформе. В ответ Roblox заблокировал его аккаунты и направил письмо-претензию, обвинив в нарушении правил и «симуляции детской опасности». Это вызвало резонанс: появились кампании #FreeSchlep и #BoycottRoblox, а петиция с требованием отставки основателя и главы компании Дэвида Баззуки собрала десятки тысяч подписей.

Власти Луизианы прямо заявляют, что «Roblox следует закрыть». Сами разработчики, напротив, настаивают: среди 111 миллионов ежедневных пользователей подавляющее большинство взаимодействует «безопасно и цивилизованно», а меры защиты постоянно усиливаются.

Отдельная тёмная глава в истории Roblox — скандал с возможной отмывкой денег в 2023 году. Тогда в федеральных документах США упоминались сотни аккаунтов, через которые прокручивались транзакции с внутриигровой валютой Robux и фиктивными товарами. Журналисты писали, что схема напоминала классическую «прачечную» для теневых доходов, а эксперты говорили о высоких рисках использования платформы криминальными сетями.

В тот же год против Roblox подали коллективный федеральный иск по закону RICO, обвиняя компанию в том, что её сервис невольно стал площадкой для азартных игр с участием детей и инструментом для подозрительных финансовых операций. После скандала фирма усилила правила, но последствия ударили по репутации: Roblox впервые начали рассматривать не только как «детскую игру», но и как уязвимую систему для злоупотреблений.

Справка. Roblox — это бесплатная онлайн-платформа, где пользователи создают и играют в миллионы игр собственного производства. Компания позиционирует сервис как «виртуальную вселенную для творчества и общения». По данным самой Roblox, у платформы в среднем более 111,8 миллиона активных пользователей в день, и почти 40% из них — дети младше 13 лет. Именно это делает вопросы безопасности для компании не просто технической задачей, а вопросом выживания.