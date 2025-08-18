Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Популярную в Латвии игровую платформу Roblox обвинили в потворстве педофилам. Вы знаете, где проводят время ваши дети?

Редакция PRESS 18 августа, 2025 17:36

Наука и технологии 0 комментариев

В Луизиане генеральный прокурор Лиз Муррилл подала иск против онлайн-платформы Roblox, заявив, что сервис «создал среду, где сексуальные хищники процветают, объединяются, охотятся и становятся жертвами детей». В иске говорится, что компания пренебрегает безопасностью, ставя во главу угла рост и прибыль.

По словам Муррилл, отсутствие надёжной верификации возраста и слабые протоколы защиты делают Roblox небезопасным для детей. «Roblox наводнён вредным контентом и хищниками, потому что компания приоритизирует доходы, а не безопасность», — заявила она.

Скандал разворачивается на фоне серии аналогичных дел. В Джорджии мать девятилетнего мальчика обвинила платформу в халатности: ребёнка месяцами преследовали взрослые, вынуждая делиться интимными материалами. В Калифорнии и Айове расследуются случаи похищений и торговли детьми, начавшиеся с контактов на Roblox.

Компания утверждает, что «безопасность — главный приоритет». Roblox внедрил ИИ-систему Sentinel для раннего выявления признаков эксплуатации и сообщил о более чем 1200 случаях в Национальный центр по пропавшим и эксплуатируемым детям за первое полугодие 2025 года. Также введена новая верификация возраста через видео-селфи для подростков.

Тем временем усиливается конфликт вокруг популярного YouTube-блогера Schlep, который называет себя «охотником на хищников». По его словам, он помог выявить и задержать шестерых подозреваемых, действовавших на платформе. В ответ Roblox заблокировал его аккаунты и направил письмо-претензию, обвинив в нарушении правил и «симуляции детской опасности». Это вызвало резонанс: появились кампании #FreeSchlep и #BoycottRoblox, а петиция с требованием отставки основателя и главы компании Дэвида Баззуки собрала десятки тысяч подписей.

Власти Луизианы прямо заявляют, что «Roblox следует закрыть». Сами разработчики, напротив, настаивают: среди 111 миллионов ежедневных пользователей подавляющее большинство взаимодействует «безопасно и цивилизованно», а меры защиты постоянно усиливаются.

Отдельная тёмная глава в истории Roblox — скандал с возможной отмывкой денег в 2023 году. Тогда в федеральных документах США упоминались сотни аккаунтов, через которые прокручивались транзакции с внутриигровой валютой Robux и фиктивными товарами. Журналисты писали, что схема напоминала классическую «прачечную» для теневых доходов, а эксперты говорили о высоких рисках использования платформы криминальными сетями.

В тот же год против Roblox подали коллективный федеральный иск по закону RICO, обвиняя компанию в том, что её сервис невольно стал площадкой для азартных игр с участием детей и инструментом для подозрительных финансовых операций. После скандала фирма усилила правила, но последствия ударили по репутации: Roblox впервые начали рассматривать не только как «детскую игру», но и как уязвимую систему для злоупотреблений.

Справка. Roblox — это бесплатная онлайн-платформа, где пользователи создают и играют в миллионы игр собственного производства. Компания позиционирует сервис как «виртуальную вселенную для творчества и общения». По данным самой Roblox, у платформы в среднем более 111,8 миллиона активных пользователей в день, и почти 40% из них — дети младше 13 лет. Именно это делает вопросы безопасности для компании не просто технической задачей, а вопросом выживания.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

