Популярность дешевых китайских интернет-магазинов в Балтии грандиозная: а качество товаров? (2)

© LETA 12 сентября, 2025 13:51

Мир 2 комментариев

Если еще недавно страховщики в основном рассматривали случаи в сфере страхования жилья, путешествий, транспорта и страхования от несчастных случаев, то теперь им все чаще приходится иметь дело с ущербом, связанным с покупками в китайских интернет-магазинах, однако некачественный или не соответствующий ожиданиям товар не считается страховым случаем.

Temu и Aliexpress чрезвычайно популярны у жителей Эстонии. Недавно в СМИ вышла статья, в которой говорится, что только компания Temu каждую неделю доставляет в Эстонию 100 тонн китайских товаров по самым низким ценам. Из-за постоянно растущего объема заказов в скором времени вместо двух «Боингов» в неделю в аэропорту Таллинна будут приземляться четыре, до краев загруженные китайским товаром.

«К сожалению, массовые заказы из магазинов дешевых товаров чреваты тем, что при вскрытии посылки товар не оправдает ожиданий. Как правило, покупки выглядят иначе, чем на красивых рекламных фотографиях: их описание часто вводит в заблуждение, товары имеют низкое качество или получают повреждения при транспортировке. За последние полгода не было и недели, чтобы к нам не обратился клиент, заказавший товар в китайском интернет-магазине, с просьбой решить его проблему. Но, к сожалению, товар, не соответствующий ожиданиям, не квалифицируется как страховой случай», – сообщила Кристель Коби, руководитель отдела имущественного страхования компании Seesam, говоря о популярности китайских интернет-магазинов.

По словам страховщика, в подавляющем большинстве случаев человеку обещают одно, но приходит совсем другое. Например, не всегда стоит верить, что товар действительно изготовлен из шелка или кожи, хоть это и было обещано в описании. Например, один клиент, обратившийся в Seesam, вместо красивой кожаной сумки получил ужасно пахнущую сумку из искусственной кожи, которая, к тому же, совсем не была похожа на фотографии.

«Поскольку товар не соответствовал ожиданиям клиента, это не считалось имущественным ущербом. В этом случае рассмотреть жалобу должен был продавец. Тем не менее, часто продавец находит причину, чтобы не принять товар обратно, или делает процесс возврата неразумно сложным и дорогостоящим», – добавила Коби.

Хотя в основном из Китая заказывают недорогие садовые товары, товары для дома, мелкую электронику, одежду, обувь и аксессуары, бывают и заказы на более дорогие вещи. «К нам обратился клиент, который, по его словам, заказал на Aliexpress дорогостоящую деталь для своего хобби. Отправитель не разместил на упаковке хрупкого предмета маркировку «стекло», и в процессе транспортировки товар сломался. Продавец посоветовал клиенту отправить устройство обратно, но разумно ли и безопасно ли отправлять осколки стекла в Китай? При этом возвращать деньги без отправки устройства обратно продавец отказался», – привела пример Коби.

По словам страховщика, следует учитывать, что ни страхование жилья, ни какой-либо другой страховой продукт не покрывают ситуацию, когда товары, заказанные в интернет-магазине, не соответствуют ожиданиям или когда продавец отказывается принимать товар обратно.

«Страхование жилья предназначено для защиты дома и домашнего имущества от непредвиденного ущерба, например, в случае урагана, пожара или кражи», – пояснила представитель Seesam.

Тем, кто все же решил заказать товар из Китая, Коби советует учитывать, что низкая цена может означать компромисс как в плане качества, так и в плане возможностей возврата.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (2)

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (2)

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (2)

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (2)

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (2)

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (2)

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (2)

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

