Поправки к закону об игорных заведениях: их присутствие в Латвии обещают сделать незаметным

В настоящее время разрабатываются поправки к закону, которые введут ряд новых ограничений на азартные игры, в том числе условие "невидимости" для фасадов игорных заведений.

Законопроект предусматривает делегировать Кабинету министров полномочия по установлению единых требований к оформлению игорных заведений, что позволит предотвратить слишком привлекательный внешний вид фасадов и вывесок игорных заведений, а также будет способствовать единообразию.

Представители ассоциации отмечают, что с 2005 года количество игорных залов в Латвии сократилось примерно на 70% - в 2005 году в Латвии было 636 залов, а в марте 2025 года - 174. Уменьшилось и количество казино - в 2005 году в Латвии было 14 казино, а в 2025 году - два казино "Olympic" в Риге.

Ассоциация прогнозирует, что в этом году количество игровых залов продолжит сокращаться.

По мнению ассоциации, количество игровых залов сокращается в связи с развитием интерактивных азартных игр. Эта тенденция особенно ярко проявилась после пандемии, когда многие услуги, в том числе и развлекательные, долгое время были доступны только удаленно.

Лице отмечает, что за 20 лет произошло резкое сокращение количества игорных заведений, отрасль саморегулируется в связи с изменением потребительских привычек, демографических показателей, экономической ситуации и других факторов.