«Попасть в среднюю школу — это как русская рулетка»: в соцсети обсуждают, всем ли она нужна

Редакция PRESS 7 сентября, 2025 13:33

На платформе Threads возникла очередная дискуссия. Её инициатор Лаура возмущена и недоумевает по поводу ситуации в сфере образования.

"Я была в совершенном шоке, когда узнала, что среднее образование у нас необязательное. Попасть в среднюю школу теперь - как русская рулетка. Даже хорошие ученики остаются за чертой. Кто-то только 29 августа узнаёт, что его приняли в школу, потому что кто-то ушёл в другую. И очень много молодёжи в среднюю школу не попало. В сельской местности всё закрыто, все едут в Ригу, мест просто нет. Кто-то не хочет навести порядок? Я бы хотела проголосовать за ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ! Хочу, чтобы латыши росли умными, а не с 9 классами образования и курсами танцев!" - изливает она свои эмоции.

Тема эта, что называется, горячая, поэтому откликов на пост набралось довольно много. Вот некоторые из них.

- Какая связь с умом?

- Не надо обязательного. Среднее полагается только суперталантливым. Остальные идут осваивать профессию. Очень даже нормально. Иначе у нас полно обладателей высшего образования, которые в реальности представляют собой посредственность.

- Считаю, что надо, как в Скандинавии, когда уже в 8-9 классе можно выбрать профессиональное направление, куда идти, и по окончании средней школы у тебя уже есть профессия низшего уровня (парикмахер, электрик, механик и т.п.). В школах надо делать упор на практическую сторону, а не теоретическую! Тогда меньше было бы таких индивидов, которые позволяют себе другим ногами в голову пинать, молодёжь была бы более трудоустроена, смысл был бы.

- Все не могут потянуть среднюю школу. Нечестно по отношению к человеку тянуть и мучить его три года - за это время он бы выучился на хорошего столяра, сварщика, повара, парикмахера и бог весть кого ещё.

- А сколько подростков в 15 лет после 9 класса чётко знают, какую профессию осваивать?

- Не надо обязательного. Говорю как учитель средней школы.

- Наша система образования - в заднице. Средние школы - для тех, у кого есть желание продвигаться в науке, исследованиях или профессиях, требующих высокого уровня знаний (врачи, архитекторы, юристы, экономисты и др.). Чего не хватает, так это уважения к "синим воротничкам" - исполнителям профессиональной работы. Для автомехаников, продавцов, парикмахеров - хорошие профучилища были бы на вес золота. Многие дети мучаются в стариших классах потому лишь, что амбиции есть, а ум/дисциплина не тянет. Умный народ нужен, но средняя школа этого не даст.

- Мне о том, что среднее образование - необязательное, твердила математичка. Ну не прямо мне, а нашему классу, и было это лет двадцать назад. Я в совершенном шоке от того, что кто-то этого ещё не знает (но, возможно, потому, что довольно часто это слышала). Другим, может быть, учителя этого не говорили.

- Три класса голых, как стекло, получаешь диплом за то, что отсидел три года без сколько-нибудь стоящего практического применения. Учёба в техникуме даёт и среднее образование, и профессию, уже во время учёбы можно идти работать и потом зарабатывать деньги не только для самостоятельной жизни, не за счёт родителей, но и оплатить обучение в университете, уже имея практические навыки и знания в области, в которой учишься в вузе, учиться легче.

- Присоединяюсь к твоему мнению! Не нужна средняя школа и образованные люди только тем, кто хочет шестерёнки в механизме и послушных работников. А образованными людьми невозможно манипулировать, промывать мозги и умалчивать ответы на их вопросы. Чем выше уровень образования, тем больше возможностей в жизни идти своим путём независимо от масс. :)

- Считаю, что вообще не нужно никакого разделения - 9 и 12 классы. Все учатся до 12 класса. И уже после 8 класса другим дают выбор - изучать профессию, например, где некоторые предметы исключаются и человека конкретно готовят к какой-то сфере. А те, кто остаётся до 12 класса, намереваются идти в вуз. Потому что иначе ни голый 9 класс, ни 12 класс не имеют значения. На рынке труда ты нуль без каких-либо практических знаний, тебе потом своими силами надо что-то осваивать.

- Полную х...ню вы тут пишете. То, что человек впоследствии выбирает какую-то профессию, не означает, что ему не нужно среднее образование - это вообще самый минимум знаний, который должен иметь каждый. И среднее образование - это не какое-то высшее сверхзнание, особенно в наши дни, всё облегчено.

- Это уже столько раз мусолили. Все имеют право учиться и получать среднее образование, все!

- Смотрю, многие не отличают среднюю школу от среднего образования.

- Обязательно нужно освоить профессию! А потом - среднее образование! Средние школы оставить для отличников, которые пополняли бы ряды науки! Остальные пусть осваивают реальную профессию, а если есть желание учиться дальше - пожалуйста, вперёд!

- Всё нормально. Не вижу, где проблема. В июне окончила техникум и в понедельник подаю заявление в вуз (да, сейчас почти середина сентября).

- Нет. Не хочу обязательную среднюю школу. Я за качественное профессиональное образование после 9 класса. Потому что тогда есть и среднее, и профессия, а 4 года спустя ты что-то собой представляешь, но после голой средней школы ты - ничто.

- Потом все с основным образованием и профессией повара будут без работы, потому что не будут ведь вставать с утра ради 800 евро, а виновата будет глупая Латвия, вот и поедут в Великобританию собирать грибы.

- Чем, чёрт возьми, плохи курсы танцев? Пусть каждый делает со своей жизнью, что хочет.

- От курсов танцев точно пользы больше было бы!

- Ситуация, конечно, бестолковая для части школьников, которые хотели попасть куда-то конкретно, но не попали. Столь же бессмысленно думать, что есть Рига, а вся остальная Латвия - это село.

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

