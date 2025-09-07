«Попасть в среднюю школу — это как русская рулетка»: в соцсети обсуждают, всем ли она нужна

"Я была в совершенном шоке, когда узнала, что среднее образование у нас необязательное. Попасть в среднюю школу теперь - как русская рулетка. Даже хорошие ученики остаются за чертой. Кто-то только 29 августа узнаёт, что его приняли в школу, потому что кто-то ушёл в другую. И очень много молодёжи в среднюю школу не попало. В сельской местности всё закрыто, все едут в Ригу, мест просто нет. Кто-то не хочет навести порядок? Я бы хотела проголосовать за ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ! Хочу, чтобы латыши росли умными, а не с 9 классами образования и курсами танцев!" - изливает она свои эмоции.

Тема эта, что называется, горячая, поэтому откликов на пост набралось довольно много. Вот некоторые из них.

- Какая связь с умом?

- Не надо обязательного. Среднее полагается только суперталантливым. Остальные идут осваивать профессию. Очень даже нормально. Иначе у нас полно обладателей высшего образования, которые в реальности представляют собой посредственность.

- Считаю, что надо, как в Скандинавии, когда уже в 8-9 классе можно выбрать профессиональное направление, куда идти, и по окончании средней школы у тебя уже есть профессия низшего уровня (парикмахер, электрик, механик и т.п.). В школах надо делать упор на практическую сторону, а не теоретическую! Тогда меньше было бы таких индивидов, которые позволяют себе другим ногами в голову пинать, молодёжь была бы более трудоустроена, смысл был бы.

- Все не могут потянуть среднюю школу. Нечестно по отношению к человеку тянуть и мучить его три года - за это время он бы выучился на хорошего столяра, сварщика, повара, парикмахера и бог весть кого ещё.

- А сколько подростков в 15 лет после 9 класса чётко знают, какую профессию осваивать?

- Не надо обязательного. Говорю как учитель средней школы.

- Наша система образования - в заднице. Средние школы - для тех, у кого есть желание продвигаться в науке, исследованиях или профессиях, требующих высокого уровня знаний (врачи, архитекторы, юристы, экономисты и др.). Чего не хватает, так это уважения к "синим воротничкам" - исполнителям профессиональной работы. Для автомехаников, продавцов, парикмахеров - хорошие профучилища были бы на вес золота. Многие дети мучаются в стариших классах потому лишь, что амбиции есть, а ум/дисциплина не тянет. Умный народ нужен, но средняя школа этого не даст.

- Мне о том, что среднее образование - необязательное, твердила математичка. Ну не прямо мне, а нашему классу, и было это лет двадцать назад. Я в совершенном шоке от того, что кто-то этого ещё не знает (но, возможно, потому, что довольно часто это слышала). Другим, может быть, учителя этого не говорили.

- Три класса голых, как стекло, получаешь диплом за то, что отсидел три года без сколько-нибудь стоящего практического применения. Учёба в техникуме даёт и среднее образование, и профессию, уже во время учёбы можно идти работать и потом зарабатывать деньги не только для самостоятельной жизни, не за счёт родителей, но и оплатить обучение в университете, уже имея практические навыки и знания в области, в которой учишься в вузе, учиться легче.

- Присоединяюсь к твоему мнению! Не нужна средняя школа и образованные люди только тем, кто хочет шестерёнки в механизме и послушных работников. А образованными людьми невозможно манипулировать, промывать мозги и умалчивать ответы на их вопросы. Чем выше уровень образования, тем больше возможностей в жизни идти своим путём независимо от масс. :)

- Считаю, что вообще не нужно никакого разделения - 9 и 12 классы. Все учатся до 12 класса. И уже после 8 класса другим дают выбор - изучать профессию, например, где некоторые предметы исключаются и человека конкретно готовят к какой-то сфере. А те, кто остаётся до 12 класса, намереваются идти в вуз. Потому что иначе ни голый 9 класс, ни 12 класс не имеют значения. На рынке труда ты нуль без каких-либо практических знаний, тебе потом своими силами надо что-то осваивать.

- Полную х...ню вы тут пишете. То, что человек впоследствии выбирает какую-то профессию, не означает, что ему не нужно среднее образование - это вообще самый минимум знаний, который должен иметь каждый. И среднее образование - это не какое-то высшее сверхзнание, особенно в наши дни, всё облегчено.

- Это уже столько раз мусолили. Все имеют право учиться и получать среднее образование, все!

- Смотрю, многие не отличают среднюю школу от среднего образования.

- Обязательно нужно освоить профессию! А потом - среднее образование! Средние школы оставить для отличников, которые пополняли бы ряды науки! Остальные пусть осваивают реальную профессию, а если есть желание учиться дальше - пожалуйста, вперёд!

- Всё нормально. Не вижу, где проблема. В июне окончила техникум и в понедельник подаю заявление в вуз (да, сейчас почти середина сентября).

- Нет. Не хочу обязательную среднюю школу. Я за качественное профессиональное образование после 9 класса. Потому что тогда есть и среднее, и профессия, а 4 года спустя ты что-то собой представляешь, но после голой средней школы ты - ничто.

- Потом все с основным образованием и профессией повара будут без работы, потому что не будут ведь вставать с утра ради 800 евро, а виновата будет глупая Латвия, вот и поедут в Великобританию собирать грибы.

- Чем, чёрт возьми, плохи курсы танцев? Пусть каждый делает со своей жизнью, что хочет.

- От курсов танцев точно пользы больше было бы!

- Ситуация, конечно, бестолковая для части школьников, которые хотели попасть куда-то конкретно, но не попали. Столь же бессмысленно думать, что есть Рига, а вся остальная Латвия - это село.