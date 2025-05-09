Пользователи Swedbank не могут воспользоваться некоторыми функциями интернет-банка

«Были зафиксированы кратковременные технические сбои при подтверждении платежей и подписании договоров в интернет-банке. Сбои не затронули работу всего интернет-банка, а только эти конкретные функции. В настоящее время проблемы практически устранены", - объясняют представители банка.

"Если выполнить нужное действие сразу не удаётся, рекомендуем повторить попытку через некоторое время. В таких ситуациях может образоваться очередь запросов, что временно влияет на скорость оказания услуг», — пояснил руководитель отдела по связям со СМИ Swedbank Янис Кропс.