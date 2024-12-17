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«Полюбите пианиста!» В театре Чехова — премьера на музыку Паулса

Редакция PRESS 17 декабря, 2024 08:45

Для настроения 0 комментариев

В Большом зале Рижского русского театра Михаила Чехова - предновогодняя премьера. Концерт, в программу которого вошли самые популярные песни 80-х годов на музыку Раймонда Паулса - самые-самые...

Среди хитов Маэстро - "Синий лён",  «Исчезли солнечные дни», «Я тебя рисую», «Любовь настала» и, конечно, «Миллион алых роз».

Под восторженные аплодисменты зрителей актеры Театра Чехова исполняют ставшие классикой хиты, которые под аккомпанемент Маэстро исполняли ярчайшие звезды – как в концертных залах, так и по телевизору.

На сцене дух эстрады 80-х воссоздают Вероника Плотникова, Юлия Бернгардт, Елена Сигова, Екатерина Фролова, Никита Осипов, Дмитрий Егоров, Вадим Николайчук и Евгений Шур. Аккомпанирует блестящий состав музыкантов: Виктор Ритов (фортепиано), Марис Бриежкалнс (ударные), Раймондс Мацатс (синтезатор), Арис Озолс (гитара) и Норбертс Скрауцис (бас-гитара).

Режиссер концерта – Инара Слуцка, сценограф – Гинтс Сиппо, художник по костюмам – Кристине Абика, хореограф – Агате Банкава, художник по свету – Максим Устимов, музыкальный руководитель – Людмила Могилевская.

Идею концерта хитов 80-х Театру Чехова предложил сам Раймонд Паулс. В его творческой биографии это десятилетие было одним из самых плодотворных и к тому же ознаменовалось активным сотрудничеством с поэтами Евгением Евтушенко и Робертом Рождественским – основную часть программы нового концерта составляют песни на стихи именно этих авторов.

Впервые Маэстро написал музыку к спектаклю Театра Чехова (в то время еще носившего название «Рижский театр русской драмы») еще в 1963 году, когда на этой сцене была поставлена пьеса Карла Виттлингера «Человек со звезды». Однако по-настоящему тесное взаимодействие началось позже, в 2000 году, – с мюзикла «Керри», за которым последовали другие совместные проекты, в том числе спектакли «Одесса, город колдовской…» (2007) и «Привидение из Кентервиля» (2016).

Отдельной традицией стали концерты и спектакли-концерты, которые регулярно появляются в репертуаре, в том числе по инициативе самого композитора. И популярны до сих пор, судя по жарким аплодисментам и по тому, что зал с удовольствием подпевает артистам...

Foto Kristaps Kalns

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