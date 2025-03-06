Получили гонорар из-за границы? Как подать декларацию и оплатить налог

Согласно положениям закона «Об авторском праве», переводы на другие языки являются объектом авторского права и относятся к интеллектуальной собственности. В свою очередь, пункт 163 Переходных правил закона «О подоходном налоге с населения» (далее – закон) устанавливает, что плательщик (резидент), получающий доход от платы за интеллектуальную собственность (кроме доходов, выплачиваемых организацией коллективного управления), в период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2027 года имеет право не регистрироваться в качестве лица, ведущего хозяйственную деятельность.

О годовой декларации

Пункт 166 Переходных правил закона устанавливает следующее: получатель упомянутых в пункте 163 Переходных правил закона доходов (далее - автор) представляет в Службу государственных доходов годовую декларацию получателя авторского вознаграждения (гонорара) за соответствующий налоговый год до 28 февраля следующего налогового года, если доход в 2024, 2025, 2026 и 2027 таксационных годах был получен за рубежом или с него не надо было удерживать или не был удержан налог.

Автор декларирует доход, полученный от платы за интеллектуальную собственность в течение 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 и 2027 налоговых лет в соответствующей годовой декларации, а также рассчитанный согласно пункту 164 Переходных правил закона налог. Размер налога составляет 25%.

Уплата налога

Если в результате подачи годовой налоговой декларации за предыдущий налоговый год выясняется, что плательщик должен доплатить недостающую сумму налога, то ему необходимо будет это сделать до 23 июня текущего налогового года.