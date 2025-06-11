Как рассказал сам автор истории, он часто шутит в графе «назначение платежа». Среди его любимых вариантов — «за землю на Луне», «за почку» и «за волшебную ночь». Однако на этот раз юмор вызвал подозрение у налоговых органов.

«Получили очень милое письмо от СГД, думаю, поднял настроение и их сотрудницам», — прокомментирова в сети Facebook ситуацию мужчина.

Он пояснил, что это не первый раз, когда его пояснения в платёжках вызывают вопросы. Ранее банк Citadele приостановил перевод на 10 евро с пояснением «Бригада». Тогда мужчина пытался оплатить DVD-диск с одноимённым сериалом, найденный в Facebook, но банку понадобились дополнительные объяснения.По его словам, подобные письма получают и друзья, с которыми у него были финансовые переводы.

«Главное — не терять чувство юмора. Надеюсь, у СГД тоже был весёлый день», — добавил он.