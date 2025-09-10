Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Польша на передовой новой холодной войны»

Редакция PRESS 10 сентября, 2025 16:43

Мир 0 комментариев

Генерал Станислав Кожей, бывший глава  Бюро национальной безопасности Польши не сомневается, что инцидент с российскими дронами требует немедленной реакции союза, пишет польское издание XYZ.

Бывший глава БНБ напоминает, что противовоздушная оборона Польши является частью интегрированной системы НАТО. В последней операции участвовали не только польские силы.

–Перехват дронов на территории Польши было осуществлено системой союзников. В ней участвовали не только польские самолеты, но и голландские, действующие в рамках дежурств НАТО. Были также задействованы самолеты раннего предупреждения AWACS и союзные заправщики в воздухе, чтобы поддерживать боеготовность истребителей, – объясняет генерал.

Это показывает, что НАТО уже сейчас функционирует как единый организм в сфере противовоздушной обороны. Следующим шагом могло бы быть перемещение зоны защиты еще до границ альянса, чтобы дроны были нейтрализованы над Украиной.

Хотя с оперативной точки зрения перенос воздушной обороны возможен, проблема заключается в политике. Самолеты не должны базироваться в Украине, чтобы бороться с целями за пределами НАТО. Это исключительно политическая проблема. До сих пор мы слышали: не провоцируем Россию. Но Путину не нужны никакие поводы – если он захочет эскалации, он сделает это независимо, – считает Козей.

Поэтому, по его мнению, Польша должна последовательно давить на преодоление политического сопротивления в альянсе НАТО.


Генерал Коziej подчеркивает, что оборона государства – это не только ракеты и радары, но и умение четко и быстро общаться.

– Стратегическая коммуникация должна быть рациональной, быстрой, достоверной. У нас долгое время дела обстоят не лучшим образом, хотя я наблюдаю улучшение. Но мы по-прежнему допускаем ошибки – например, в вопросе гарантий безопасности для Украины. Мы должны начинать с того, что подчеркнем, что это в наших интересах, а уже потом говорить о том, чего мы не будем делать. В противном случае создается ложное впечатление, что речь идет об отправке польских солдат в Украину, – отмечает он.

В заключение генерал коснулся политических механизмов внутри страны. Он подчеркнул значение Совета национальной безопасности, в который входят высшие органы власти и представители всех политических сил.

– Это наиболее представительный орган. Там должны приниматься консенсусные решения. Это платформа, которая должна объединять, а не разделять. Бюро национальной безопасности готовит повестку дня и предложения, но сам Совет служит для выработки общего подхода к ключевым стратегическим проблемам, – объясняет генерал.

 

