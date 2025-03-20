Польша купила Украине 24 560 систем Starlink на 77 млн евро

Власти Польши в 2022-2024 годах выделили в общей сложности 77 млн евро на закупку для Украины 24 560 терминалов спутниковой связи Starlink и оплату их работы. Такие данные озвучили агентству AFP в польском министерстве цифровых технологий в четверг, 20 марта.

В ведомстве уточнили, что Польша потратила на Starlink для Украины "почти 323 млн злотых". Эти средства пошли не только на закупку терминалов, но и на ежемесячную оплату их работы. В этом году на эти цели выделят еще 18,3 млн евро, уточнили в Варшаве.

Спор Маска и властей Польши о Starlink

9 марта в соцсети Х разгорелся спор между главой Starlink миллиардером Илоном Маском и главой МИД Польши Радославом Сикорским. Маск заявил, что Starlink представляет собой "костяк украинской армии", а в случае его отключения украинский фронт рухнет. В ответ Сикорский указал, что Starlink для Украины оплачивает Польша, это стоит ей около 50 млн долларов в год и если Starlink "окажется ненадежной, мы будем вынуждены искать других поставщиков".

Маск резко отреагировал на комментарий Сикорского: "Заткнись, маленький человек. Вы оплачиваете лишь малую часть расходов. Замены Starlink не существует". Как отмечает AFP, нынешняя публикация Варшавой точных данных о расходах на Starlink - часть реакции на этот спор.

Позже Маск уточнил, что не станет отключать Starlink в Украине и не будет использовать это как инструмент давления. Между тем в Европе уже начали говорить о замене Starlink в Украине. По данным Reuters, франко-британская группа Eutelsat ведет переговоры с Евросоюзом о том, чтобы ее спутники OneWeb в перспективе заменили Starlink в Украине. Ранее ЕС уже обсуждал с Украиной возможность использования в качестве возможной альтернативы Starlink спутниковой системы защищенной коммуникации для правительственных служб Govsatcom.