Половина мегаполисов мира угрожает жажда: воды почти не осталось

Новый анализ показал: из 100 самых больших городов мира около половины уже потребляют почти столько же воды, сколько способны получить. А в десятках мегаполисов спрос вплотную подошёл к пределу доступных ресурсов.

В зоне наибольшего риска оказались крупнейшие города на разных континентах — от Азии до Америки. В ряде случаев речь идёт о регионах, где воды настолько мало, что любое дополнительное давление может привести к перебоям в снабжении миллионов людей.

Водный стресс означает простую вещь: забор воды для населения и промышленности почти превышает то, что природа и инфраструктура могут обеспечить. Причины разные — рост городов, изношенные системы, слабое управление ресурсами и долгосрочные климатические изменения.

Спутниковые данные за последние два десятилетия показывают тревожную картину. Многие города стремительно «высыхают», особенно в Азии, где целые регионы демонстрируют устойчивую потерю водных запасов. В то же время лишь немногие мегаполисы становятся более влажными — и в основном это отдельные зоны в Африке.

По оценкам, более миллиарда человек уже живут в крупных городах, расположенных в районах с долгосрочной тенденцией к высыханию. Для сравнения, в регионах, где воды становится больше, проживает в разы меньше людей.

Некоторые мегаполисы уже вплотную подошли к так называемому «дню ноль» — моменту, когда вода в системе может просто закончиться. В таких условиях даже кратковременная засуха или сбой инфраструктуры способны привести к масштабному кризису.

Эксперты отмечают: проблема не всегда в погоде. Часто решающую роль играет управление — или его отсутствие. Климат лишь усиливает последствия накопленных ошибок.

Вода долго казалась бесконечной. Теперь цифры говорят обратное.