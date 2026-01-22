Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Половина мегаполисов мира угрожает жажда: воды почти не осталось

Редакция PRESS 22 января, 2026 16:19

Каждый второй крупнейший город планеты живёт в условиях водного стресса.

Новый анализ показал: из 100 самых больших городов мира около половины уже потребляют почти столько же воды, сколько способны получить. А в десятках мегаполисов спрос вплотную подошёл к пределу доступных ресурсов.

В зоне наибольшего риска оказались крупнейшие города на разных континентах — от Азии до Америки. В ряде случаев речь идёт о регионах, где воды настолько мало, что любое дополнительное давление может привести к перебоям в снабжении миллионов людей.

Водный стресс означает простую вещь: забор воды для населения и промышленности почти превышает то, что природа и инфраструктура могут обеспечить. Причины разные — рост городов, изношенные системы, слабое управление ресурсами и долгосрочные климатические изменения.

Спутниковые данные за последние два десятилетия показывают тревожную картину. Многие города стремительно «высыхают», особенно в Азии, где целые регионы демонстрируют устойчивую потерю водных запасов. В то же время лишь немногие мегаполисы становятся более влажными — и в основном это отдельные зоны в Африке.

По оценкам, более миллиарда человек уже живут в крупных городах, расположенных в районах с долгосрочной тенденцией к высыханию. Для сравнения, в регионах, где воды становится больше, проживает в разы меньше людей.

Некоторые мегаполисы уже вплотную подошли к так называемому «дню ноль» — моменту, когда вода в системе может просто закончиться. В таких условиях даже кратковременная засуха или сбой инфраструктуры способны привести к масштабному кризису.

Эксперты отмечают: проблема не всегда в погоде. Часто решающую роль играет управление — или его отсутствие. Климат лишь усиливает последствия накопленных ошибок.

Вода долго казалась бесконечной. Теперь цифры говорят обратное.

Почему шерсть греет даже во влажную погоду и в чём её главный секрет?

Кажется странным, но факт: шерстяная одежда остаётся тёплой даже тогда, когда становится слегка влажной. Более того — в этот момент она может греть ещё сильнее.

Зеленский: в пятницу пройдут трехсторонние переговоры России, Украины и США

В ОАЭ пройдут трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США, заявил Владимир Зеленский. Как отмечает Би-би-си, переговоры состоятся после череды встреч в Давосе и визита спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву.

Их не стоит жалеть: Мамыкин предложил ударить по Латвии «Орешником»

Сбежавший в Россию бывший латвийский политик и телеведущий Андрей Мамыкин предложил выпустить по Латвии ракету.

По латвийским дорогам дорого ездить: Сейм повысил налог для грузовых машин

 В четверг Сейм принял ранее возвращенные президентом на повторное рассмотрение поправки к закону о пошлине за пользование автомобильными дорогами. Поправки предусматривают, что с 1 марта изменятся ставки виньеток для грузового транспорта массой свыше 3,5 тонны, тогда как для более легкого коммерческого транспорта изменения вступят в силу со следующего года.

Что скрывается под льдом Антарктиды: учёные увидели невозможное!

Подо льдами Антарктиды — целый мир. И теперь его удалось рассмотреть как никогда раньше.

Лучше прийти самой: полиция разыскивает женщину на фото (ФОТО)

Сотрудники государственной полиции в Лиепае призывают вас обратить внимание на женщину на фотографии, и если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь установить ее личность, пожалуйста, сообщите об этом в государственную полицию, позвонив по номеру 112.

Обычно консультируются друг с другом: Силиня о выдвижении Трампа на Премию мира

Премьер-министр Эвика Силиня (JV) призналась, что ей хотелось бы, чтобы председатель Сейма Дайга Миериня (ZZS) перед подписанием письма Нобелевскому комитету с предложением присудить Премию мира 2025 года президенту США Дональду Трампу проконсультировалась и с другими высшими должностными лицами государства.

