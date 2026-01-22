Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Путин готов заплатить Совету мира миллиард долларов — но из замороженных США активов

© Meduza.io 22 января, 2026 15:17

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Совету мира, созданному как один из органов управления Газой, один миллиард долларов из заблокированных в США активов.

«Даже до решения нами вопроса об участии в составе и в самой работе Совета мира, учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в Совет мира 1 миллиард долларов США из замороженных еще при прежней администрации США российских активов», — заявил Путин 21 января на совещании с постоянными членами Совета Безопасности (цитата по сайту Кремля).

Этот вопрос, по словам Путина, он планирует обсудить на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, которые 22 января приедут в Москву, а также с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

«Кстати, — добавил Путин, — оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной». Такая возможность, заявил он, также обсуждается с представителями американской администрации.

Опасный мороз: семь человек уже лишились ног из-за лютого холода

В Государственном центре ожогов Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) в настоящее время проходят лечение семь пациентов с тяжёлыми обморожениями, которым уже была проведена или предстоит ампутация ног, сообщил агентству LETA руководитель центра Сергей Смирнов.

В Государственном центре ожогов Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) в настоящее время проходят лечение семь пациентов с тяжёлыми обморожениями, которым уже была проведена или предстоит ампутация ног, сообщил агентству LETA руководитель центра Сергей Смирнов.

Мы у России в «списке для наказания»: командующий НВС Латвии

Командующий Национальными вооружёнными силами Латвии генерал-майор Каспар Пуданс отметил, что Россия рассматривает Латвию как одну из стран, на которые можно оказывать давление, и относит её в свой "список для наказания". При этом он подчеркнул, что возможный удар по НАТО не предрешён и будет зависеть от целого ряда обстоятельств, в том числе от того, какие превентивные шаги предпримут сами государства Альянса.

Командующий Национальными вооружёнными силами Латвии генерал-майор Каспар Пуданс отметил, что Россия рассматривает Латвию как одну из стран, на которые можно оказывать давление, и относит её в свой "список для наказания". При этом он подчеркнул, что возможный удар по НАТО не предрешён и будет зависеть от целого ряда обстоятельств, в том числе от того, какие превентивные шаги предпримут сами государства Альянса.

«Он может не дожить до конца своего срока»: эксперт о том, можно ли пережить Трампа?

"Мы должны сделать все возможное, чтобы дистанцироваться от этого хаоса. Точнее – чтобы у нас не было никаких проблем в отношениях с США. Мы достаточно малы, достаточно уязвимы. Если Россия вторгнется на территорию страны НАТО, это будет большая проблема не только для нас, но и для Соединенных Штатов. И никто этого не хочет", - заявил в интервью "Неаткариге" ведущий научный сотрудник Центра безопасности, исследований и инноваций Том Ростокс.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы дистанцироваться от этого хаоса. Точнее – чтобы у нас не было никаких проблем в отношениях с США. Мы достаточно малы, достаточно уязвимы. Если Россия вторгнется на территорию страны НАТО, это будет большая проблема не только для нас, но и для Соединенных Штатов. И никто этого не хочет", - заявил в интервью "Неаткариге" ведущий научный сотрудник Центра безопасности, исследований и инноваций Том Ростокс.

Одет был небогато: из кафе в «Ориго» вытолкали мужчину, купившего себе чашку кофе

-Уважаемые предприниматели, сотрудники и все остальные! Сегодня нам пришлось пережить поистине болезненный и душераздирающий опыт! - диковатую историю описывает pietiek.com.

-Уважаемые предприниматели, сотрудники и все остальные! Сегодня нам пришлось пережить поистине болезненный и душераздирающий опыт! - диковатую историю описывает pietiek.com.

Сигналы уже есть: Силиня готова вбухать ещё денег в airBaltic

Дополнительное вложение государственных средств в национальную авиакомпанию airBaltic не исключено, признала в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» премьер-министр Эвика Силиня (JV).

Дополнительное вложение государственных средств в национальную авиакомпанию airBaltic не исключено, признала в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» премьер-министр Эвика Силиня (JV).

Как торговля лягушками помогла смертельному грибку захватить весь мир

Звучит как экзотическая деталь из старого отчёта. Но именно она могла запустить глобальную катастрофу.

Звучит как экзотическая деталь из старого отчёта. Но именно она могла запустить глобальную катастрофу.

