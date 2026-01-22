Путин готов заплатить Совету мира миллиард долларов — но из замороженных США активов

«Даже до решения нами вопроса об участии в составе и в самой работе Совета мира, учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в Совет мира 1 миллиард долларов США из замороженных еще при прежней администрации США российских активов», — заявил Путин 21 января на совещании с постоянными членами Совета Безопасности (цитата по сайту Кремля).

Этот вопрос, по словам Путина, он планирует обсудить на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, которые 22 января приедут в Москву, а также с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

«Кстати, — добавил Путин, — оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной». Такая возможность, заявил он, также обсуждается с представителями американской администрации.