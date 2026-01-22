Директор Музея оккупации: сотрудники ежедневно сталкиваются с эмоциональными атаками

Она объяснила, что музей сталкивается с провокациями, и они бывают разной степени тяжести. Однако, по ее оценке, в целом количество провокаций уменьшается.

Виба напомнила, что в прошлом году в полицию поступали сообщения о разбитых окнах в «Угловом доме», а также о провокациях в телефонных разговорах, и личности провокаторов установлены.

Директор музея также отметила, что некоторые посетители, входя в музей, хотят продемонстрировать свою политическую браваду. Например, один из недавних посетителей хотел расплатиться российскими рублями.

Директор музея подчеркнула, что в учреждении работают сильные люди, готовые к подобным ситуациям.

Виба также заявила, что по делу о поджоге Музея оккупации ожидается апелляционное слушание, но дата судебного разбирательства еще не назначена.

Как сообщалось, в марте прошлого года Рижский городской суд признал всех троих обвиняемых по уголовному делу о поджоге Музея оккупации виновными и приговорил их к нескольким годам лишения свободы. Обвиняемыми по делу являются Константин Энгельс, Виталий Лукьянович и Валентин Размерица.

