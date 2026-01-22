Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 22. Января Завтра: Austris
Доступность

Директор Музея оккупации: сотрудники ежедневно сталкиваются с эмоциональными атаками

© LETA 22 января, 2026 09:15

Важно 0 комментариев

LETA

Сотрудники Музея латвийской оккупации ежедневно сталкиваются с эмоциональными нападками, в том числе и при звонках в музей, заявила директор музея Солвита Виба в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3.

Она объяснила, что музей сталкивается с провокациями, и они бывают разной степени тяжести. Однако, по ее оценке, в целом количество провокаций уменьшается.

Виба напомнила, что в прошлом году в полицию поступали сообщения о разбитых окнах в «Угловом доме», а также о провокациях в телефонных разговорах, и личности провокаторов установлены.

Директор музея также отметила, что некоторые посетители, входя в музей, хотят продемонстрировать свою политическую браваду. Например, один из недавних посетителей хотел расплатиться российскими рублями.

Директор музея подчеркнула, что в учреждении работают сильные люди, готовые к подобным ситуациям.

Виба также заявила, что по делу о поджоге Музея оккупации ожидается апелляционное слушание, но дата судебного разбирательства еще не назначена.

Как сообщалось, в марте прошлого года Рижский городской суд признал всех троих обвиняемых по уголовному делу о поджоге Музея оккупации виновными и приговорил их к нескольким годам лишения свободы. Обвиняемыми по делу являются Константин Энгельс, Виталий Лукьянович и Валентин Размерица.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Иногда достаточно имени: полиция объясняет, как мошенники выискивают жертв
Важно

Иногда достаточно имени: полиция объясняет, как мошенники выискивают жертв

Лучше прийти самой: полиция разыскивает женщину на фото (ФОТО)
Важно

Лучше прийти самой: полиция разыскивает женщину на фото (ФОТО)

Одет был небогато: из кафе в «Ориго» вытолкали мужчину, купившего себе чашку кофе
Важно

Одет был небогато: из кафе в «Ориго» вытолкали мужчину, купившего себе чашку кофе (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Риге принят крупнейший бюджет: куда пойдут деньги?

Новости Латвии 11:30

Новости Латвии 0 комментариев

После более чем десятичасового обсуждения Рижская дума в среду приняла бюджет на этот год, который предусматривает поступления в размере 1,5 миллиарда евро и расходы в размере 1,7 миллиарда евро.

После более чем десятичасового обсуждения Рижская дума в среду приняла бюджет на этот год, который предусматривает поступления в размере 1,5 миллиарда евро и расходы в размере 1,7 миллиарда евро.

Читать
Загрузка

Из-за скандала на парковке: 18 лет тюрьмы грозит убийце бизнесмена и политика Любки

Важно 11:28

Важно 0 комментариев

В прениях в Латгальском окружном суде в Даугавпилсе прокурор потребовал приговорить Игоря Хаита, обвиняемого в убийстве предпринимателя и политика Андриса Любки, к 18 годам и шести месяцам лишения свободы и пробационному надзору на три года.

В прениях в Латгальском окружном суде в Даугавпилсе прокурор потребовал приговорить Игоря Хаита, обвиняемого в убийстве предпринимателя и политика Андриса Любки, к 18 годам и шести месяцам лишения свободы и пробационному надзору на три года.

Читать

«Мы же хорошие»: разрешит ли Латвия гражданам РФ бизнес с недвижимостью?

Важно 11:14

Важно 0 комментариев

-В Конституционном суде открыто ещё одно интересное дело - о запрете гражданам РФ, ставшими постоянными жителями Латвии, вести бизнес с недвижимостью, - пишет юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке.

-В Конституционном суде открыто ещё одно интересное дело - о запрете гражданам РФ, ставшими постоянными жителями Латвии, вести бизнес с недвижимостью, - пишет юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке.

Читать

Влюбился? Максим Галкин изменился до неузнаваемости (ВИДЕО)

Всюду жизнь 11:07

Всюду жизнь 0 комментариев

Максим Галкин удивил поклонников кардинальной сменой образа. В своём недавнем видео, опубликованном в социальных сетях, юморист рассказывал о предстоящих концертах, однако зрителей зацепило вовсе не то, что он говорил, а как он теперь выглядит.

Максим Галкин удивил поклонников кардинальной сменой образа. В своём недавнем видео, опубликованном в социальных сетях, юморист рассказывал о предстоящих концертах, однако зрителей зацепило вовсе не то, что он говорил, а как он теперь выглядит.

Читать

Труп на рельсах: как по горячим следам в 70-е удалось раскрыть убийство на станции

История и культура 10:57

История и культура 0 комментариев

В Риге когда-то были две товарные станции. Они так и назывались Рига Пречу-1 и Рига Пречу-2. Первая располагалась почти в самом центре - на улице Ханзас, а вторая - в Плявниеках. Сейчас первая товарная станция ликвидирована (сейчас там пустырь), а вторая превращена в склады. А эта история, о которой рассказывалось в статье «Человек на рельсах", опубликованной в газете «Советская молодежь» в феврале 1975 года, относится к временам, когда по городам и весям тогдашнего СССР грохотали поезда с грузом, с которыми ездили проводники, выполнявшие роли экспедиторов и охранников. На запасных путях товарных станций тогда много чего происходило.

В Риге когда-то были две товарные станции. Они так и назывались Рига Пречу-1 и Рига Пречу-2. Первая располагалась почти в самом центре - на улице Ханзас, а вторая - в Плявниеках. Сейчас первая товарная станция ликвидирована (сейчас там пустырь), а вторая превращена в склады. А эта история, о которой рассказывалось в статье «Человек на рельсах", опубликованной в газете «Советская молодежь» в феврале 1975 года, относится к временам, когда по городам и весям тогдашнего СССР грохотали поезда с грузом, с которыми ездили проводники, выполнявшие роли экспедиторов и охранников. На запасных путях товарных станций тогда много чего происходило.

Читать

Нас поматросили и бросили? В Eвропе уже начинают сравнивать Трампа с Гитлером: Politico

Важно 10:51

Важно 0 комментариев

Европейские правительства пришли к выводу: теперь американцы — это злодеи, пишет Politico. По словам девяти дипломатов ЕС, в четверг лидеры 27 стран ЕС соберутся в Брюсселе на чрезвычайный саммит, и эта оценка преобладает почти во всех столицах Европы. 

Европейские правительства пришли к выводу: теперь американцы — это злодеи, пишет Politico. По словам девяти дипломатов ЕС, в четверг лидеры 27 стран ЕС соберутся в Брюсселе на чрезвычайный саммит, и эта оценка преобладает почти во всех столицах Европы. 

Читать

Это в поместье Авена, Шефлера или Ко? Требуется управляющий: почитайте условия — ахнете!

Всюду жизнь 10:42

Всюду жизнь 0 комментариев

Любопытный пост появился в латвийском сегменте Фейсбука. Практически открытый конкурс: "ВНИМАНИЕ.  ОЧЕНЬ сильная и редкая вакансия".

Любопытный пост появился в латвийском сегменте Фейсбука. Практически открытый конкурс: "ВНИМАНИЕ.  ОЧЕНЬ сильная и редкая вакансия".

Читать