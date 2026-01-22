Попытка №5: оппозиция в Сейме снова требует отставки премьер-министра

Как сообщили в партии, отставка требуется в связи с «требованием о приёме мигрантов для Латвии», которое, по мнению LPV, ответственные должностные лица не предотвратили, «фактическим провалом политического надзора» над проектом Rail Baltica, а также показателями экономического развития государства, которые LPV оценивает как слабые.

LPV указывает, что в отличие от Эстонии возглавляемому Силиней Кабинету министров в рамках Пакта ЕС о миграции и убежище не удалось добиться признания Латвии страной, сталкивающейся со значительным миграционным давлением и подлежащей классификации как «страна риска». В результате Латвия не сможет избежать приёма мигрантов или существенно сократить своё участие в их перераспределении.

Также LPV упрекает Силиню в том, что она не обеспечила надлежащий политический надзор за проектом Rail Baltica, контроль расходов и прозрачность принятия решений, «скрывая от общества информацию о реальных затратах проекта и фактических сроках его реализации».

В обосновании требования об отставке депутаты фракции LPV также критикуют возглавляемый Силиней Кабинет министров за неспособность справиться с быстро растущим государственным долгом, экономической стагнацией, высокой инфляцией и ростом цен на продукты питания.

Рассмотрение требования об отставке в соответствии с Регламентом Сейма должно состояться на пленарном заседании Сейма на следующей неделе.

Как уже сообщалось, на прошлой неделе Силиня выдержала требование об отставке, внесённое депутатами оппозиции. Тогда отставку потребовал Национальный альянс (NA), обосновав это предоставлением государственного финансирования контенту общественного СМИ на русском языке.

За выражение недоверия проголосовали 18 депутатов Сейма, тогда как 48 депутатов не поддержали отставку премьер-министра. В голосовании не участвовали 15 депутатов — от LPV и партии «Stabilitātei».

Это было уже пятое требование об отставке премьер-министра.