Влюбился? Максим Галкин изменился до неузнаваемости (ВИДЕО)

21 января, 2026

0 комментариев

Максим Галкин удивил поклонников кардинальной сменой образа. В своём недавнем видео, опубликованном в социальных сетях, юморист рассказывал о предстоящих концертах, однако зрителей зацепило вовсе не то, что он говорил, а как он теперь выглядит.

С момента рождественских публикаций Максим заметно преобразился. Главное, что бросилось в глаза, — внезапно появившаяся борода. Для многих фанатов это стало настоящим сюрпризом. Новый образ оказался настолько эффектным, что его тут же начали активно обсуждать в комментариях. Не остался без внимания и обновлённый стиль одежды артиста — более смелый, модный и зрелый.

Социальные сети буквально взорвались комплиментами: подписчики восхищаются переменами, отмечают, что Галкин выглядит невероятно стильно, а борода ему удивительно к лицу. Многие уверены — такое преображение пошло артисту только на пользу.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

