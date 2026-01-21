Влюбился? Максим Галкин изменился до неузнаваемости (ВИДЕО)

С момента рождественских публикаций Максим заметно преобразился. Главное, что бросилось в глаза, — внезапно появившаяся борода. Для многих фанатов это стало настоящим сюрпризом. Новый образ оказался настолько эффектным, что его тут же начали активно обсуждать в комментариях. Не остался без внимания и обновлённый стиль одежды артиста — более смелый, модный и зрелый.

Социальные сети буквально взорвались комплиментами: подписчики восхищаются переменами, отмечают, что Галкин выглядит невероятно стильно, а борода ему удивительно к лицу. Многие уверены — такое преображение пошло артисту только на пользу.