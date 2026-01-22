Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 22. Января Завтра: Austris
Доступность

«Получится хороший контент»: латвийский блогер прячется от полиции в лесу (1)

Редакция PRESS 22 января, 2026 16:27

Важно 1 комментариев

Сегодня в Германию должны были выдать (экстрадировать) гражданина Латвии и создателя контента Давида Круминьша. Однако теперь он выступил с недвусмысленным заявлением, и пустился в бега.

Ранее сообщалось, что 12 ноября в ходе международной операции под руководством полиции Германии, в которой участвовали Государственная полиция Латвии, а также правоохранительные органы Дании и Франции и Европол, по подозрению в организации похищения человека на территории Германии были задержаны четверо граждан Латвии. В недавнем подкасте Круминьш признал, что был одним из них и что сегодня, 22 января, он должен быть экстрадирован в Германию для суда.

Ещё сегодня утром он должен был находиться в аэропорту, однако опубликованные в Instagram сторис этого не подтверждают. Более того — он и не скрывает, что намерен скрываться и бежать.

В видео Круминьш говорит: «Если сама система не соблюдает свои правила и законы, почему я должен им подчиняться?» Он отмечает, что скрываться довольно сложно, когда его лицо знает почти вся Латвия, когда нельзя ни с кем общаться и пользоваться телефоном. «Мне придётся отправиться в финские леса и судиться дистанционно. Это такая интересная игра, но, как я уже говорил, получится хороший контент», — говорит Круминьш. При этом он подчёркивает, что это будет сложно, потому что как только он включит телефон, соответствующие органы увидят его местоположение и начнут за ним следить. «Это очень, очень сложный уровень, но кто же ещё, если не я?» — спрашивает Круминьш. «Сыграем в „Марко Поло“. Марко…» — завершает видео Круминьш.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Davids Krumins (@davids_krumins)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Мы у России в «списке для наказания»: командующий НВС Латвии
Важно

Мы у России в «списке для наказания»: командующий НВС Латвии

Это вам не шутки: семь человек уже лишились ног из-за лютого холода
Важно

Это вам не шутки: семь человек уже лишились ног из-за лютого холода

Зеленский: в пятницу пройдут трехсторонние переговоры России, Украины и США
Важно

Зеленский: в пятницу пройдут трехсторонние переговоры России, Украины и США

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Почему шерсть греет даже во влажную погоду и в чём её главный секрет? (1)

Всюду жизнь 19:26

Всюду жизнь 1 комментариев

Кажется странным, но факт: шерстяная одежда остаётся тёплой даже тогда, когда становится слегка влажной. Более того — в этот момент она может греть ещё сильнее.

Кажется странным, но факт: шерстяная одежда остаётся тёплой даже тогда, когда становится слегка влажной. Более того — в этот момент она может греть ещё сильнее.

Читать
Загрузка

Зеленский: в пятницу пройдут трехсторонние переговоры России, Украины и США (1)

Важно 18:35

Важно 1 комментариев

В ОАЭ пройдут трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США, заявил Владимир Зеленский. Как отмечает Би-би-си, переговоры состоятся после череды встреч в Давосе и визита спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву.

В ОАЭ пройдут трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США, заявил Владимир Зеленский. Как отмечает Би-би-си, переговоры состоятся после череды встреч в Давосе и визита спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву.

Читать

Их не стоит жалеть: Мамыкин предложил ударить по Латвии «Орешником» (1)

Важно 18:32

Важно 1 комментариев

Сбежавший в Россию бывший латвийский политик и телеведущий Андрей Мамыкин предложил выпустить по Латвии ракету.

Сбежавший в Россию бывший латвийский политик и телеведущий Андрей Мамыкин предложил выпустить по Латвии ракету.

Читать

По латвийским дорогам дорого ездить: Сейм повысил налог для грузовых машин (1)

Новости Латвии 18:22

Новости Латвии 1 комментариев

 В четверг Сейм принял ранее возвращенные президентом на повторное рассмотрение поправки к закону о пошлине за пользование автомобильными дорогами. Поправки предусматривают, что с 1 марта изменятся ставки виньеток для грузового транспорта массой свыше 3,5 тонны, тогда как для более легкого коммерческого транспорта изменения вступят в силу со следующего года.

 В четверг Сейм принял ранее возвращенные президентом на повторное рассмотрение поправки к закону о пошлине за пользование автомобильными дорогами. Поправки предусматривают, что с 1 марта изменятся ставки виньеток для грузового транспорта массой свыше 3,5 тонны, тогда как для более легкого коммерческого транспорта изменения вступят в силу со следующего года.

Читать

Что скрывается под льдом Антарктиды: учёные увидели невозможное! (1)

Наука 18:22

Наука 1 комментариев

Подо льдами Антарктиды — целый мир. И теперь его удалось рассмотреть как никогда раньше.

Подо льдами Антарктиды — целый мир. И теперь его удалось рассмотреть как никогда раньше.

Читать

Лучше прийти самой: полиция разыскивает женщину на фото (ФОТО) (1)

Выбор редакции 18:18

Выбор редакции 1 комментариев

Сотрудники государственной полиции в Лиепае призывают вас обратить внимание на женщину на фотографии, и если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь установить ее личность, пожалуйста, сообщите об этом в государственную полицию, позвонив по номеру 112.

Сотрудники государственной полиции в Лиепае призывают вас обратить внимание на женщину на фотографии, и если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь установить ее личность, пожалуйста, сообщите об этом в государственную полицию, позвонив по номеру 112.

Читать

Обычно консультируются друг с другом: Силиня о выдвижении Трампа на Премию мира (1)

Важно 18:04

Важно 1 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня (JV) призналась, что ей хотелось бы, чтобы председатель Сейма Дайга Миериня (ZZS) перед подписанием письма Нобелевскому комитету с предложением присудить Премию мира 2025 года президенту США Дональду Трампу проконсультировалась и с другими высшими должностными лицами государства.

Премьер-министр Эвика Силиня (JV) призналась, что ей хотелось бы, чтобы председатель Сейма Дайга Миериня (ZZS) перед подписанием письма Нобелевскому комитету с предложением присудить Премию мира 2025 года президенту США Дональду Трампу проконсультировалась и с другими высшими должностными лицами государства.

Читать