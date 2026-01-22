Ранее сообщалось, что 12 ноября в ходе международной операции под руководством полиции Германии, в которой участвовали Государственная полиция Латвии, а также правоохранительные органы Дании и Франции и Европол, по подозрению в организации похищения человека на территории Германии были задержаны четверо граждан Латвии. В недавнем подкасте Круминьш признал, что был одним из них и что сегодня, 22 января, он должен быть экстрадирован в Германию для суда.

Ещё сегодня утром он должен был находиться в аэропорту, однако опубликованные в Instagram сторис этого не подтверждают. Более того — он и не скрывает, что намерен скрываться и бежать.

В видео Круминьш говорит: «Если сама система не соблюдает свои правила и законы, почему я должен им подчиняться?» Он отмечает, что скрываться довольно сложно, когда его лицо знает почти вся Латвия, когда нельзя ни с кем общаться и пользоваться телефоном. «Мне придётся отправиться в финские леса и судиться дистанционно. Это такая интересная игра, но, как я уже говорил, получится хороший контент», — говорит Круминьш. При этом он подчёркивает, что это будет сложно, потому что как только он включит телефон, соответствующие органы увидят его местоположение и начнут за ним следить. «Это очень, очень сложный уровень, но кто же ещё, если не я?» — спрашивает Круминьш. «Сыграем в „Марко Поло“. Марко…» — завершает видео Круминьш.