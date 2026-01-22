Ситуацию вокруг Гренландии удалось деэскалировать: Домбрoвскис

По его словам, Трамп в своём выступлении в Давосе исключил применение военной силы для установления контроля над Гренландией и фактически снял с повестки угрозы введения новых тарифов.

Говоря в более широком смысле о тарифной проблеме, Домбровскис отметил, что в прошлом году, когда Трамп начал вводить пошлины, ЕС вступил в переговоры с США и нашел решение, в результате которого ЕС согласился на 15-процентные пошлины на товары из блока. При этом он подчеркнул, что возобновление разговоров о новых пошлинах неприемлемо, и ЕС ясно дал это понять американской стороне: если США введут новые пошлины, ЕС также будет вынужден отреагировать. Домбровскис подчеркнул, что эскалация пошлин имеет негативные экономические последствия, поскольку торговые отношения между ЕС и США являются крупнейшими в мире.

В настоящее время США ведут переговоры с Данией и Гренландией о мерах по укреплению безопасности в Арктике.

Домбрoвскис подчеркнул, что для решения вопросов безопасности в Арктическом регионе не требуется «перенимать Гренландию», а необходима кооперация с Данией и Гренландией. Он также отметил, что Трамп больше не угрожает введением новых тарифов против стран ЕС.

Ранее Трамп сообщил об отказе от планов ввести новые таможенные пошлины в отношении восьми европейских стран из-за разногласий по вопросу Гренландии, заявив о достижении рамочного соглашения по будущему Арктического региона.