Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 22. Января Завтра: Austris
Доступность

Ситуацию вокруг Гренландии удалось деэскалировать: Домбрoвскис

Редакция PRESS 22 января, 2026 14:29

Важно 0 комментариев

Scanpix/EPA/OLIVIER MATTHYS

Дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе во многом были связаны с заявлениями президента США Дональда Трампа по Гренландии, однако в настоящее время ситуацию удалось деэскалировать. Об этом агентству LETA заявил исполнительный вице-председатель Европейской комиссии по вопросам экономики в интересах людей Валдис Домбровскис.

По его словам, Трамп в своём выступлении в Давосе исключил применение военной силы для установления контроля над Гренландией и фактически снял с повестки угрозы введения новых тарифов.

Говоря в более широком смысле о тарифной проблеме, Домбровскис отметил, что в прошлом году, когда Трамп начал вводить пошлины, ЕС вступил в переговоры с США и нашел решение, в результате которого ЕС согласился на 15-процентные пошлины на товары из блока. При этом он подчеркнул, что возобновление разговоров о новых пошлинах неприемлемо, и ЕС ясно дал это понять американской стороне: если США введут новые пошлины, ЕС также будет вынужден отреагировать. Домбровскис подчеркнул, что эскалация пошлин имеет негативные экономические последствия, поскольку торговые отношения между ЕС и США являются крупнейшими в мире.

В настоящее время США ведут переговоры с Данией и Гренландией о мерах по укреплению безопасности в Арктике.

Домбрoвскис подчеркнул, что для решения вопросов безопасности в Арктическом регионе не требуется «перенимать Гренландию», а необходима кооперация с Данией и Гренландией. Он также отметил, что Трамп больше не угрожает введением новых тарифов против стран ЕС.

Ранее Трамп сообщил об отказе от планов ввести новые таможенные пошлины в отношении восьми европейских стран из-за разногласий по вопросу Гренландии, заявив о достижении рамочного соглашения по будущему Арктического региона.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Случайно зашли, а там… Ланга выпивает с мэром Риги
Важно

Случайно зашли, а там… Ланга выпивает с мэром Риги (7)

Их не стоит жалеть: Мамыкин предложил ударить по Латвии «Орешником»
Важно

Их не стоит жалеть: Мамыкин предложил ударить по Латвии «Орешником»

Лучше прийти самой: полиция разыскивает женщину на фото (ФОТО)
Важно

Лучше прийти самой: полиция разыскивает женщину на фото (ФОТО) (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Опасный мороз: семь человек уже лишились ног из-за лютого холода

Важно 15:54

Важно 0 комментариев

В Государственном центре ожогов Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) в настоящее время проходят лечение семь пациентов с тяжёлыми обморожениями, которым уже была проведена или предстоит ампутация ног, сообщил агентству LETA руководитель центра Сергей Смирнов.

В Государственном центре ожогов Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) в настоящее время проходят лечение семь пациентов с тяжёлыми обморожениями, которым уже была проведена или предстоит ампутация ног, сообщил агентству LETA руководитель центра Сергей Смирнов.

Читать
Загрузка

Мы у России в «списке для наказания»: командующий НВС Латвии

Важно 15:42

Важно 0 комментариев

Командующий Национальными вооружёнными силами Латвии генерал-майор Каспар Пуданс отметил, что Россия рассматривает Латвию как одну из стран, на которые можно оказывать давление, и относит её в свой "список для наказания". При этом он подчеркнул, что возможный удар по НАТО не предрешён и будет зависеть от целого ряда обстоятельств, в том числе от того, какие превентивные шаги предпримут сами государства Альянса.

Командующий Национальными вооружёнными силами Латвии генерал-майор Каспар Пуданс отметил, что Россия рассматривает Латвию как одну из стран, на которые можно оказывать давление, и относит её в свой "список для наказания". При этом он подчеркнул, что возможный удар по НАТО не предрешён и будет зависеть от целого ряда обстоятельств, в том числе от того, какие превентивные шаги предпримут сами государства Альянса.

Читать

«Он может не дожить до конца своего срока»: эксперт о том, можно ли пережить Трампа?

Мнения 15:38

Мнения 0 комментариев

"Мы должны сделать все возможное, чтобы дистанцироваться от этого хаоса. Точнее – чтобы у нас не было никаких проблем в отношениях с США. Мы достаточно малы, достаточно уязвимы. Если Россия вторгнется на территорию страны НАТО, это будет большая проблема не только для нас, но и для Соединенных Штатов. И никто этого не хочет", - заявил в интервью "Неаткариге" ведущий научный сотрудник Центра безопасности, исследований и инноваций Том Ростокс.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы дистанцироваться от этого хаоса. Точнее – чтобы у нас не было никаких проблем в отношениях с США. Мы достаточно малы, достаточно уязвимы. Если Россия вторгнется на территорию страны НАТО, это будет большая проблема не только для нас, но и для Соединенных Штатов. И никто этого не хочет", - заявил в интервью "Неаткариге" ведущий научный сотрудник Центра безопасности, исследований и инноваций Том Ростокс.

Читать

Одет был небогато: из кафе в «Ориго» вытолкали мужчину, купившего себе чашку кофе

Важно 15:26

Важно 0 комментариев

-Уважаемые предприниматели, сотрудники и все остальные! Сегодня нам пришлось пережить поистине болезненный и душераздирающий опыт! - диковатую историю описывает pietiek.com.

-Уважаемые предприниматели, сотрудники и все остальные! Сегодня нам пришлось пережить поистине болезненный и душераздирающий опыт! - диковатую историю описывает pietiek.com.

Читать

Путин готов заплатить Совету мира миллиард долларов — но из замороженных США активов

Важно 15:17

Важно 0 комментариев

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Совету мира, созданному как один из органов управления Газой, один миллиард долларов из заблокированных в США активов.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Совету мира, созданному как один из органов управления Газой, один миллиард долларов из заблокированных в США активов.

Читать

Сигналы уже есть: Силиня готова вбухать ещё денег в airBaltic

Важно 15:15

Важно 0 комментариев

Дополнительное вложение государственных средств в национальную авиакомпанию airBaltic не исключено, признала в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» премьер-министр Эвика Силиня (JV).

Дополнительное вложение государственных средств в национальную авиакомпанию airBaltic не исключено, признала в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» премьер-министр Эвика Силиня (JV).

Читать

Как торговля лягушками помогла смертельному грибку захватить весь мир

Животные 15:05

Животные 0 комментариев

Звучит как экзотическая деталь из старого отчёта. Но именно она могла запустить глобальную катастрофу.

Звучит как экзотическая деталь из старого отчёта. Но именно она могла запустить глобальную катастрофу.

Читать