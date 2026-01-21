Это в поместье Авена, Шефлера или Ко? Требуется управляющий: почитайте условия — ахнете!

Для моего клиента я ищу УПРАВЛЯЮЩЕГО ЧАСТНЫМ ПОМЕСТЬЕМ в Латвии (Madonas novads). далее следую условия:

Автономный агропромышленный и жилой комплекс 500 гектаров, команда 20+ человек, производство, техника, инфраструктура, взаимодействие с государственными структурами и прямой контакт с владельцем.

Уровень вознаграждения: 50 000–60 000 € brutto в год, трудовой договор Латвии, возможное проживание на территории в отдельном доме.

...Из подробностей, касающихся непосредственно работы:

Требования: Русский, латышской и английский языки. Гражданство ЕС

ОБЯЗАННОСТИ

- Обеспечивать ежедневную работу всего комплекса от поголовья до техники, от персонала до производства;

- Управлять командой 20+ человек: постановка задач, контроль исполнения, отчётность;

- Отвечать за безопасность, дисциплину, учет рабочего времени, соблюдение регламентов;

ТРЕБОВАНИЯ

- Опыт на руководящих/управленческих позициях (агро, технические объекты, производство, инфраструктурные проекты) минимум 5 лет.

- Опыт управления командой >15 человек (умение организовать работу, а не «делать всем за всех»).

- Понимание сельского хозяйства, животноводства, производственных цепочек.

- Готовность работать в условиях ответственности за объемы, людей и процессы.

- Чёткие коммуникативные навыки: умеет объяснять, слушать и договариваться с владельцем, госорганами, подрядчиками.

- Системное мышление, спокойствие под давлением, умение прогнозировать задачи.

ИЗ ИНТЕЕРСНОГО:

- ЛатышскИй, английский языки, семья [видимо, владельца поместья] говорит на русском.

...Комментаторы занялись вычислением хозяина поместья. Большинство склонилось в пользу Петра Авена.

-В Малонес у нас Авен проживает

-У него, вроде, поменьше поместье было. Хотя, мог и расшириться…

-Это у Петра что ли?

Прозвучало в комментариях и имя Юрия Шефлера, вдельца знаментых водочных брендов "Столичная» и «Московская». В 2002 году в России против него было возбуждено уголовное дело по 180-й статье УК РФ (незаконное использование товарного знака). Он переехад в Латвию, а позже получил британское гражданство.

...Впрочем, комментаторы высказывали мысль, что, возможно, управляющего ищет семья Шкеле, однако, в описании сказано, что семья говорит по-русски. Тут Шкеле отпадает. Других похожего размаха работодателей в этих краях народ не знает. В общем, дерзайте с догадками, кто может...

...Прошлись и по требованиям.

-Полный дисбаланс между требованиями и вознаграждением, либо первые завышены, либо второе, за такой объем работы и ответственности, неадекватно занижено. Это примерная зарплата госслужащего среднего звена.

-Тут кто нибудь знает что такое "VIP экосистемы"? Даже гугл такое ещё не видел...

...По сообщениям СМИ российский миллиардер Петр Авен, один из самых богатых людей России, действительно поселился в Латвии в своей усадьбе в поместье Клаугу. Его предки родом из Яунпиебалгской волости и Авен говорил не раз, что хочет купить недвижимость в Видземе. Купил. И благоустроил. Но... ничего не будем утверждать.

Пресс-фото.