Сигналы уже есть: Силиня готова вбухать ещё денег в airBaltic

22 января, 2026 15:15

0 комментариев

Дополнительное вложение государственных средств в национальную авиакомпанию airBaltic не исключено, признала в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» премьер-министр Эвика Силиня (JV).

По её словам, такой региональной авиакомпании, как airBaltic, всегда необходимо развиваться, а это требует дополнительных инвестиций. Премьер-министр подчеркнула, что следует искать способы поддержки airBaltic, учитывая вклад авиакомпании в экономику Латвии.

Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли дополнительное финансирование поступить из государственного бюджета, Силиня отметила, что «это никогда нельзя исключать». «Мы, как акционеры, всегда должны быть готовы действовать в этом меняющемся деловом мире», — сказала глава правительства.

Силиня признала, что со стороны airBaltic поступали сигналы о необходимости дополнительных средств, однако авиакомпания не обращалась к правительству с официальной просьбой. В настоящее время airBaltic ищет дополнительных партнёров для привлечения финансирования, подчеркнула она.

Как сообщалось ранее, министр сообщения Атис Швинка (P) во вторник заявил агентству LETA, что airBaltic, помимо первичного публичного размещения акций (IPO), следует рассмотреть и другие инструменты привлечения частного капитала.

Швинка рассказал, что во вторник в закрытой части заседания Кабинета министров состоялась встреча с новым исполнительным директором airBaltic Эрно Хильденом, который представил правительству свой опыт, видение развития компании, а также ближайшие задачи и планы.

Он также отметил, что в 2026 году airBaltic потребуется привлечение частного капитала, в связи с чем вновь было поручено оценить возможности рынка капитала и подготовить соответствующее предложение.

На вопрос, обсуждалась ли на заседании правительства необходимость дополнительного государственного финансирования, министр ответил, что такие вопросы не рассматривались. «Это новая ситуация, поскольку компания приходит не в последний момент, когда что-то срочно нужно, а заранее — со своим видением», — добавил Швинка.

Одновременно правительство обсудило, что базой airBaltic должна оставаться Рига, государство должно сохранить в капитале авиакомпании не менее 25% плюс одну акцию, а также необходимо увеличивать эффективную и экономически обоснованную связность из Риги.

В 2024 году концерн airBaltic завершил год с аудированными убытками в размере 118,159 млн евро, тогда как годом ранее компания получила прибыль. При этом оборот группы по сравнению с 2023 годом вырос на 11,9% и достиг 747,572 млн евро.

В конце августа 2025 года национальная авиакомпания Германии Lufthansa стала акционером airBaltic. В настоящее время Латвийскому государству принадлежит 88,37% акций airBaltic, Lufthansa — 10%, финансовому инвестору — компании Aircraft Leasing 1, принадлежащей датскому предпринимателю Ларсу Тусену, — 1,62%, ещё 0,01% — другим акционерам. Уставный капитал компании составляет 41,819 млн евро.

Их не стоит жалеть: Мамыкин предложил ударить по Латвии «Орешником»

Случайно зашли, а там… Ланга выпивает с мэром Риги

В такую погоду?! В Риге на Чака троллейбус сбил велосипедиста

Опасный мороз: семь человек уже лишились ног из-за лютого холода

В Государственном центре ожогов Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) в настоящее время проходят лечение семь пациентов с тяжёлыми обморожениями, которым уже была проведена или предстоит ампутация ног, сообщил агентству LETA руководитель центра Сергей Смирнов.

Мы у России в «списке для наказания»: командующий НВС Латвии

Командующий Национальными вооружёнными силами Латвии генерал-майор Каспар Пуданс отметил, что Россия рассматривает Латвию как одну из стран, на которые можно оказывать давление, и относит её в свой "список для наказания". При этом он подчеркнул, что возможный удар по НАТО не предрешён и будет зависеть от целого ряда обстоятельств, в том числе от того, какие превентивные шаги предпримут сами государства Альянса.

«Он может не дожить до конца своего срока»: эксперт о том, можно ли пережить Трампа?

"Мы должны сделать все возможное, чтобы дистанцироваться от этого хаоса. Точнее – чтобы у нас не было никаких проблем в отношениях с США. Мы достаточно малы, достаточно уязвимы. Если Россия вторгнется на территорию страны НАТО, это будет большая проблема не только для нас, но и для Соединенных Штатов. И никто этого не хочет", - заявил в интервью "Неаткариге" ведущий научный сотрудник Центра безопасности, исследований и инноваций Том Ростокс.

Одет был небогато: из кафе в «Ориго» вытолкали мужчину, купившего себе чашку кофе

-Уважаемые предприниматели, сотрудники и все остальные! Сегодня нам пришлось пережить поистине болезненный и душераздирающий опыт! - диковатую историю описывает pietiek.com.

Путин готов заплатить Совету мира миллиард долларов — но из замороженных США активов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Совету мира, созданному как один из органов управления Газой, один миллиард долларов из заблокированных в США активов.

Как торговля лягушками помогла смертельному грибку захватить весь мир

Звучит как экзотическая деталь из старого отчёта. Но именно она могла запустить глобальную катастрофу.

