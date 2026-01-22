Сигналы уже есть: Силиня готова вбухать ещё денег в airBaltic

По её словам, такой региональной авиакомпании, как airBaltic, всегда необходимо развиваться, а это требует дополнительных инвестиций. Премьер-министр подчеркнула, что следует искать способы поддержки airBaltic, учитывая вклад авиакомпании в экономику Латвии.

Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли дополнительное финансирование поступить из государственного бюджета, Силиня отметила, что «это никогда нельзя исключать». «Мы, как акционеры, всегда должны быть готовы действовать в этом меняющемся деловом мире», — сказала глава правительства.

Силиня признала, что со стороны airBaltic поступали сигналы о необходимости дополнительных средств, однако авиакомпания не обращалась к правительству с официальной просьбой. В настоящее время airBaltic ищет дополнительных партнёров для привлечения финансирования, подчеркнула она.

Как сообщалось ранее, министр сообщения Атис Швинка (P) во вторник заявил агентству LETA, что airBaltic, помимо первичного публичного размещения акций (IPO), следует рассмотреть и другие инструменты привлечения частного капитала.

Швинка рассказал, что во вторник в закрытой части заседания Кабинета министров состоялась встреча с новым исполнительным директором airBaltic Эрно Хильденом, который представил правительству свой опыт, видение развития компании, а также ближайшие задачи и планы.

Он также отметил, что в 2026 году airBaltic потребуется привлечение частного капитала, в связи с чем вновь было поручено оценить возможности рынка капитала и подготовить соответствующее предложение.

На вопрос, обсуждалась ли на заседании правительства необходимость дополнительного государственного финансирования, министр ответил, что такие вопросы не рассматривались. «Это новая ситуация, поскольку компания приходит не в последний момент, когда что-то срочно нужно, а заранее — со своим видением», — добавил Швинка.

Одновременно правительство обсудило, что базой airBaltic должна оставаться Рига, государство должно сохранить в капитале авиакомпании не менее 25% плюс одну акцию, а также необходимо увеличивать эффективную и экономически обоснованную связность из Риги.

В 2024 году концерн airBaltic завершил год с аудированными убытками в размере 118,159 млн евро, тогда как годом ранее компания получила прибыль. При этом оборот группы по сравнению с 2023 годом вырос на 11,9% и достиг 747,572 млн евро.

В конце августа 2025 года национальная авиакомпания Германии Lufthansa стала акционером airBaltic. В настоящее время Латвийскому государству принадлежит 88,37% акций airBaltic, Lufthansa — 10%, финансовому инвестору — компании Aircraft Leasing 1, принадлежащей датскому предпринимателю Ларсу Тусену, — 1,62%, ещё 0,01% — другим акционерам. Уставный капитал компании составляет 41,819 млн евро.