Как торговля лягушками помогла смертельному грибку захватить весь мир

Смертельно опасный грибок, уничтоживший сотни видов лягушек и жаб по всему миру, по-видимому, начал своё путешествие больше века назад — и сделал это не сам. Его «транспортом» стала международная торговля лягушачьим мясом.

Учёные выяснили: один из самых распространённых и разрушительных грибков амфибий распространялся вместе с промышленным разведением и экспортом бычьих лягушек. Эти лягушки выращиваются на фермах и продаются как пищевой продукт — а сами при этом могут переносить грибок, не погибая от него.

Генетические данные и архивные материалы указывают, что один из ключевых штаммов грибка существовал в Южной Америке ещё до начала массовой мировой торговли. Позже он начал появляться в других странах — сначала там, где разводили и продавали бычьих лягушек, а затем и в дикой природе.

Исследователи проследили тысячи торговых маршрутов между десятками стран и сопоставили их с датами первых вспышек заболевания. Картина оказалась пугающе логичной: грибок «ехал» вместе с живым товаром, пересекал океаны и выходил за пределы ферм, заражая местные виды.

Сегодня этот грибок связывают с резким сокращением численности амфибий как минимум у 500 видов. В одних регионах он действует особенно агрессивно, в других — распространяется почти незаметно, оставаясь скрытой угрозой.

Учёные подчёркивают: торговля дикими животными может переносить не только сами виды, но и болезни, которые долго остаются невидимыми. Иногда достаточно одного устойчивого переносчика, чтобы запустить цепную реакцию по всей планете. И не только для животных.

Иногда глобальные кризисы начинаются не с катастроф. А с рынка.