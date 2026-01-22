Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Как торговля лягушками помогла смертельному грибку захватить весь мир

22 января, 2026

Животные

Звучит как экзотическая деталь из старого отчёта. Но именно она могла запустить глобальную катастрофу.

Смертельно опасный грибок, уничтоживший сотни видов лягушек и жаб по всему миру, по-видимому, начал своё путешествие больше века назад — и сделал это не сам. Его «транспортом» стала международная торговля лягушачьим мясом.

Учёные выяснили: один из самых распространённых и разрушительных грибков амфибий распространялся вместе с промышленным разведением и экспортом бычьих лягушек. Эти лягушки выращиваются на фермах и продаются как пищевой продукт — а сами при этом могут переносить грибок, не погибая от него.

Генетические данные и архивные материалы указывают, что один из ключевых штаммов грибка существовал в Южной Америке ещё до начала массовой мировой торговли. Позже он начал появляться в других странах — сначала там, где разводили и продавали бычьих лягушек, а затем и в дикой природе.

Исследователи проследили тысячи торговых маршрутов между десятками стран и сопоставили их с датами первых вспышек заболевания. Картина оказалась пугающе логичной: грибок «ехал» вместе с живым товаром, пересекал океаны и выходил за пределы ферм, заражая местные виды.

Сегодня этот грибок связывают с резким сокращением численности амфибий как минимум у 500 видов. В одних регионах он действует особенно агрессивно, в других — распространяется почти незаметно, оставаясь скрытой угрозой.

Учёные подчёркивают: торговля дикими животными может переносить не только сами виды, но и болезни, которые долго остаются невидимыми. Иногда достаточно одного устойчивого переносчика, чтобы запустить цепную реакцию по всей планете. И не только для животных. 

Иногда глобальные кризисы начинаются не с катастроф. А с рынка.

Опасный мороз: семь человек уже лишились ног из-за лютого холода

15:54

0 комментариев

В Государственном центре ожогов Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) в настоящее время проходят лечение семь пациентов с тяжёлыми обморожениями, которым уже была проведена или предстоит ампутация ног, сообщил агентству LETA руководитель центра Сергей Смирнов.

В Государственном центре ожогов Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) в настоящее время проходят лечение семь пациентов с тяжёлыми обморожениями, которым уже была проведена или предстоит ампутация ног, сообщил агентству LETA руководитель центра Сергей Смирнов.

Мы у России в «списке для наказания»: командующий НВС Латвии

15:42

0 комментариев

Командующий Национальными вооружёнными силами Латвии генерал-майор Каспар Пуданс отметил, что Россия рассматривает Латвию как одну из стран, на которые можно оказывать давление, и относит её в свой "список для наказания". При этом он подчеркнул, что возможный удар по НАТО не предрешён и будет зависеть от целого ряда обстоятельств, в том числе от того, какие превентивные шаги предпримут сами государства Альянса.

Командующий Национальными вооружёнными силами Латвии генерал-майор Каспар Пуданс отметил, что Россия рассматривает Латвию как одну из стран, на которые можно оказывать давление, и относит её в свой "список для наказания". При этом он подчеркнул, что возможный удар по НАТО не предрешён и будет зависеть от целого ряда обстоятельств, в том числе от того, какие превентивные шаги предпримут сами государства Альянса.

«Он может не дожить до конца своего срока»: эксперт о том, можно ли пережить Трампа?

15:38

0 комментариев

"Мы должны сделать все возможное, чтобы дистанцироваться от этого хаоса. Точнее – чтобы у нас не было никаких проблем в отношениях с США. Мы достаточно малы, достаточно уязвимы. Если Россия вторгнется на территорию страны НАТО, это будет большая проблема не только для нас, но и для Соединенных Штатов. И никто этого не хочет", - заявил в интервью "Неаткариге" ведущий научный сотрудник Центра безопасности, исследований и инноваций Том Ростокс.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы дистанцироваться от этого хаоса. Точнее – чтобы у нас не было никаких проблем в отношениях с США. Мы достаточно малы, достаточно уязвимы. Если Россия вторгнется на территорию страны НАТО, это будет большая проблема не только для нас, но и для Соединенных Штатов. И никто этого не хочет", - заявил в интервью "Неаткариге" ведущий научный сотрудник Центра безопасности, исследований и инноваций Том Ростокс.

Одет был небогато: из кафе в «Ориго» вытолкали мужчину, купившего себе чашку кофе

15:26

0 комментариев

-Уважаемые предприниматели, сотрудники и все остальные! Сегодня нам пришлось пережить поистине болезненный и душераздирающий опыт! - диковатую историю описывает pietiek.com.

-Уважаемые предприниматели, сотрудники и все остальные! Сегодня нам пришлось пережить поистине болезненный и душераздирающий опыт! - диковатую историю описывает pietiek.com.

Путин готов заплатить Совету мира миллиард долларов — но из замороженных США активов

15:17

0 комментариев

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Совету мира, созданному как один из органов управления Газой, один миллиард долларов из заблокированных в США активов.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Совету мира, созданному как один из органов управления Газой, один миллиард долларов из заблокированных в США активов.

Сигналы уже есть: Силиня готова вбухать ещё денег в airBaltic

15:15

0 комментариев

Дополнительное вложение государственных средств в национальную авиакомпанию airBaltic не исключено, признала в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» премьер-министр Эвика Силиня (JV).

Дополнительное вложение государственных средств в национальную авиакомпанию airBaltic не исключено, признала в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» премьер-министр Эвика Силиня (JV).

