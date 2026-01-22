Сотрудники правоохранительных органов получили вызов на место происшествия в 9:03 утра. В результате ДТП пострадал велосипедист, которого доставили к врачам.

Omg..? Uz Čaka ielas trolejbuss sabraucis velosipēdistu. Divritenis samīcīts zem trolejbusa aizmugurējiem riteņiem. Asins peļķe palielā diametrā. Es ceru, ka tam cilvēkam viss ir kārtībā!? @breakinglv — Zane (@zazaneeeeeee) January 22, 2026

"О боже..? Троллейбус сбил велосипедиста на улице Чака. Велосипед раздавлен задними колесами троллейбуса. Лужа крови увеличивается в диаметре. Надеюсь, с этим человеком все в порядке!", - написали в Твиттере/X очевидцы.

Служба скорой медицинской помощи сообщила LETA, что одному человеку была оказана помощь, он получил политравму. После оказания помощи на месте происшествия он был доставлен в медицинское учреждение.

Движение на месте происшествия восстановлено.