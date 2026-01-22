Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 22. Января Завтра: Austris
Доступность

В такую погоду?! В Риге на Чака троллейбус сбил велосипедиста (1)

Редакция PRESS 22 января, 2026 12:22

Важно 1 комментариев

LETA

В четверг утром на улице Чака в Риге произошло столкновение троллейбуса и велосипедиста, сообщила LETA Государственная полиция.

Сотрудники правоохранительных органов получили вызов на место происшествия в 9:03 утра. В результате ДТП пострадал велосипедист, которого доставили к врачам.

"О боже..? Троллейбус сбил велосипедиста на улице Чака. Велосипед раздавлен задними колесами троллейбуса. Лужа крови увеличивается в диаметре. Надеюсь, с этим человеком все в порядке!", - написали в Твиттере/X очевидцы.

Служба скорой медицинской помощи сообщила LETA, что одному человеку была оказана помощь, он получил политравму. После оказания помощи на месте происшествия он был доставлен в медицинское учреждение.

Движение на месте происшествия восстановлено.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Мы у России в «списке для наказания»: командующий НВС Латвии
Важно

Мы у России в «списке для наказания»: командующий НВС Латвии

Случайно зашли, а там… Ланга выпивает с мэром Риги
Важно

Случайно зашли, а там… Ланга выпивает с мэром Риги (7)

Лучше прийти самой: полиция разыскивает женщину на фото (ФОТО)
Важно

Лучше прийти самой: полиция разыскивает женщину на фото (ФОТО) (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Мы у России в «списке для наказания»: командующий НВС Латвии (1)

Важно 15:42

Важно 1 комментариев

Командующий Национальными вооружёнными силами Латвии генерал-майор Каспар Пуданс отметил, что Россия рассматривает Латвию как одну из стран, на которые можно оказывать давление, и относит её в свой "список для наказания". При этом он подчеркнул, что возможный удар по НАТО не предрешён и будет зависеть от целого ряда обстоятельств, в том числе от того, какие превентивные шаги предпримут сами государства Альянса.

Командующий Национальными вооружёнными силами Латвии генерал-майор Каспар Пуданс отметил, что Россия рассматривает Латвию как одну из стран, на которые можно оказывать давление, и относит её в свой "список для наказания". При этом он подчеркнул, что возможный удар по НАТО не предрешён и будет зависеть от целого ряда обстоятельств, в том числе от того, какие превентивные шаги предпримут сами государства Альянса.

Читать
Загрузка

«Он может не дожить до конца своего срока»: эксперт о том, можно ли пережить Трампа? (1)

Мнения 15:38

Мнения 1 комментариев

"Мы должны сделать все возможное, чтобы дистанцироваться от этого хаоса. Точнее – чтобы у нас не было никаких проблем в отношениях с США. Мы достаточно малы, достаточно уязвимы. Если Россия вторгнется на территорию страны НАТО, это будет большая проблема не только для нас, но и для Соединенных Штатов. И никто этого не хочет", - заявил в интервью "Неаткариге" ведущий научный сотрудник Центра безопасности, исследований и инноваций Том Ростокс.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы дистанцироваться от этого хаоса. Точнее – чтобы у нас не было никаких проблем в отношениях с США. Мы достаточно малы, достаточно уязвимы. Если Россия вторгнется на территорию страны НАТО, это будет большая проблема не только для нас, но и для Соединенных Штатов. И никто этого не хочет", - заявил в интервью "Неаткариге" ведущий научный сотрудник Центра безопасности, исследований и инноваций Том Ростокс.

Читать

Одет был небогато: из кафе в «Ориго» вытолкали мужчину, купившего себе чашку кофе (1)

Важно 15:26

Важно 1 комментариев

-Уважаемые предприниматели, сотрудники и все остальные! Сегодня нам пришлось пережить поистине болезненный и душераздирающий опыт! - диковатую историю описывает pietiek.com.

-Уважаемые предприниматели, сотрудники и все остальные! Сегодня нам пришлось пережить поистине болезненный и душераздирающий опыт! - диковатую историю описывает pietiek.com.

Читать

Путин готов заплатить Совету мира миллиард долларов — но из замороженных США активов (1)

Важно 15:17

Важно 1 комментариев

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Совету мира, созданному как один из органов управления Газой, один миллиард долларов из заблокированных в США активов.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Совету мира, созданному как один из органов управления Газой, один миллиард долларов из заблокированных в США активов.

Читать

Сигналы уже есть: Силиня готова вбухать ещё денег в airBaltic (1)

Важно 15:15

Важно 1 комментариев

Дополнительное вложение государственных средств в национальную авиакомпанию airBaltic не исключено, признала в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» премьер-министр Эвика Силиня (JV).

Дополнительное вложение государственных средств в национальную авиакомпанию airBaltic не исключено, признала в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» премьер-министр Эвика Силиня (JV).

Читать

Как торговля лягушками помогла смертельному грибку захватить весь мир (1)

Животные 15:05

Животные 1 комментариев

Звучит как экзотическая деталь из старого отчёта. Но именно она могла запустить глобальную катастрофу.

Звучит как экзотическая деталь из старого отчёта. Но именно она могла запустить глобальную катастрофу.

Читать

Местами снег, местами — прояснения: погода на пятницу (1)

Новости Латвии 14:55

Новости Латвии 1 комментариев

В пятницу в Латвии будет преимущественно облачно, воздух станет немного прохладнее, прогнозируют синоптики.

В пятницу в Латвии будет преимущественно облачно, воздух станет немного прохладнее, прогнозируют синоптики.

Читать