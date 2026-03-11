Можно ли досрочно прервать отпуск по уходу за ребёнком?

Если вы оформили отпуск по уходу за ребенком на полтора года восемь месяцев назад, это вовсе не означает, что вы обязаны использовать весь срок отпуска без возможности прерывания.

Согласно части пятой статьи 156 Закона о труде (далее – закон), отпуск по уходу за ребенком можно прервать до окончания установленного периода, но это должно происходить в порядке, предусмотренном трудовым или коллективным договором, либо по соглашению с работодателем.

Закон прямо предусматривает, что работник имеет право вернуться к работе, если утрачиваются объективные основания для дальнейшего ухода за ребенком, - например, ребенок пошел в детский сад, появился другой взрослый, который может ухаживать за ребенком или вы просто хотите вернуться к работе по личным обстоятельствам. При этом необходимо уведомить работодателя минимум за две недели до предполагаемой даты возвращения.

Порядок уведомления работодателя

Право на прерывание отпуска по инициативе работника закреплено в законе, но реализация этого права всегда предполагает согласование с работодателем, чтобы соблюдались нормы трудового законодательства и условия вашего трудового договора, тем более если на время вашего отпуска работодатель принял на работу другого работника.

Практически это означает, что вам нужно обратиться к работодателю с письменным заявлением о желании прекратить отпуск и вернуться к работе.

В заявлении необходимо указать конкретную дату выхода. Работодатель обязан рассмотреть ваше обращение и согласовать с вами возможность преждевременного возвращения к трудовой деятельности.