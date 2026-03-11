Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

ИИ раскроет миру все ваши секреты: эксперты — о личных данных

Редакция PRESS 11 марта, 2026 17:15

Новости Латвии

Искусственный интеллект — не самое надежное место для разглашения личной или конфиденциальной информации: чем больше он знает о нас, тем важнее защищать свои данные и более обдуманно использовать возможности новых технологий, отметили эксперты по безопасности в передаче Латвийского телевидения 4. studija, пишет rus.lsm.lv.

Как пояснил эксперт по кибербезопасности CERT.lv Армин Палмс, искусственный интеллект не является интеллектом в прямом смысле — на основе математических формул и расчетов он генерирует буквы и слова, используя информацию, введенную пользователями. Поэтому контент, который он показывает, не всегда может быть точным.

«Но откуда же он берет эту информацию? Это и открытые источники, доступные в интернете, и то, что вы сами туда пишете. Следовательно, если вы вводите свою личную информацию, сенситивные данные — рано или поздно эта информация где-то и каким-то образом появится и в других местах», — пояснил он.

Хотя искусственный интеллект может казаться безобидным советчиком, эксперты рекомендуют не раскрывать сенситивные данные — например, пароли, место жительства, личную информацию о себе и своей семье, месте работы, финансовую или медицинскую информацию. Существуют риски, что такие сведения могут быть использованы в мошеннических целях.

Также он указал, что не следует загружать изображения, которые вы не хотите делать публичными.
Эксперт также предостерег от передачи медицинских вопросов на откуп чат-ботам и призвал не доверять рекомендациям ИИ относительно того, какие медикаменты принимать.

«Нужно понимать, что любая информация, которую мы вкладываем в искусственный интеллект, в искусственном интеллекте и остается», — отметил заместитель руководителя отдела превенции Государственной инспекции данных Лаурис Линабергс.

«Когда разглашается информация, например, об адресе в сочетании с историей болезни или другой сенситивной информацией, существуют риски, что люди могут использовать это в злонамеренных целях».

Он пояснил, что информацию из системы можно извлечь, если умело составить запрос. «Люди могут выведать эту информацию — она осталась в искусственном интеллекте, и тогда, соответствующим образом сформулировав запрос («промпт»), искусственный интеллект может передать и разгласить эти данные человеку, который знает, как спросить».

Эксперт посоветовал руководствоваться простым принципом: «Инструмент искусственного интеллекта публичен, он доступен всем пользователям — не давайте ему ту информацию, которую вы бы не хотели показывать своей бабушке».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать
Загрузка

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Животные 17:41

Животные 0 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Читать

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать