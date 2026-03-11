ИИ раскроет миру все ваши секреты: эксперты — о личных данных

Как пояснил эксперт по кибербезопасности CERT.lv Армин Палмс, искусственный интеллект не является интеллектом в прямом смысле — на основе математических формул и расчетов он генерирует буквы и слова, используя информацию, введенную пользователями. Поэтому контент, который он показывает, не всегда может быть точным.

«Но откуда же он берет эту информацию? Это и открытые источники, доступные в интернете, и то, что вы сами туда пишете. Следовательно, если вы вводите свою личную информацию, сенситивные данные — рано или поздно эта информация где-то и каким-то образом появится и в других местах», — пояснил он.

Хотя искусственный интеллект может казаться безобидным советчиком, эксперты рекомендуют не раскрывать сенситивные данные — например, пароли, место жительства, личную информацию о себе и своей семье, месте работы, финансовую или медицинскую информацию. Существуют риски, что такие сведения могут быть использованы в мошеннических целях.

Также он указал, что не следует загружать изображения, которые вы не хотите делать публичными.

Эксперт также предостерег от передачи медицинских вопросов на откуп чат-ботам и призвал не доверять рекомендациям ИИ относительно того, какие медикаменты принимать.

«Нужно понимать, что любая информация, которую мы вкладываем в искусственный интеллект, в искусственном интеллекте и остается», — отметил заместитель руководителя отдела превенции Государственной инспекции данных Лаурис Линабергс.

«Когда разглашается информация, например, об адресе в сочетании с историей болезни или другой сенситивной информацией, существуют риски, что люди могут использовать это в злонамеренных целях».

Он пояснил, что информацию из системы можно извлечь, если умело составить запрос. «Люди могут выведать эту информацию — она осталась в искусственном интеллекте, и тогда, соответствующим образом сформулировав запрос («промпт»), искусственный интеллект может передать и разгласить эти данные человеку, который знает, как спросить».

Эксперт посоветовал руководствоваться простым принципом: «Инструмент искусственного интеллекта публичен, он доступен всем пользователям — не давайте ему ту информацию, которую вы бы не хотели показывать своей бабушке».