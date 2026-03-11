Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Число особо тяжких преступлений в Латвии заметно выросло: каких именно?

© LETA 11 марта, 2026 16:35

Новости Латвии

Число особо тяжких преступлений в прошлом году увеличилось на 19%, сообщил генеральный прокурор Арминс Мейстерс на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, на котором рассматривался отчет о работе прокуратуры в прошлом году и приоритетах деятельности на 2026 год.

Как пояснил Мейстерс, рост числа особо тяжких преступлений в основном произошел из-за имущественных преступлений с крупным ущербом, а также насильственных преступлений против несовершеннолетних.

Одним из приоритетов прокуратуры в этом году является обеспечение качества уголовных процессов. Как отмечается в отчете, число уголовных процессов под надзором прокуроров продолжает сокращаться. В 2025 году по сравнению с 2024 годом сокращение составило 0,94%, а по сравнению с 2023 годом - 5,09%.

Мейстерс отметил, что прокуроры по-прежнему активно используют возможность прекращения уголовных процессов, если для их продолжения нет достаточных оснований. В 2025 году было прекращено 11 719 уголовных процессов, тогда как в 2024 году - 13 462.

В свою очередь число завершенных в прокуратуре уголовных процессов составило 44%. В прошлом году в прокуратуре были завершены 9383 процесса, а в 2024 году - 9811. 89,1% процессов завершились предписаниями прокуроров о наказании, тогда как в 2024 году доля таких дел составляла 87,1%.

Мейстерс подчеркнул, что из-за недостаточного количества судей в судах достигнут критический предел для обеспечения рассмотрения дел в разумные сроки, поэтому прокуратура и в дальнейшем планирует больше уголовных процессов завершать в прокуратуре, чтобы снизить нагрузку на суды.

Комментарии (0)

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

