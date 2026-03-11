Число особо тяжких преступлений в Латвии заметно выросло: каких именно?

Как пояснил Мейстерс, рост числа особо тяжких преступлений в основном произошел из-за имущественных преступлений с крупным ущербом, а также насильственных преступлений против несовершеннолетних.

Одним из приоритетов прокуратуры в этом году является обеспечение качества уголовных процессов. Как отмечается в отчете, число уголовных процессов под надзором прокуроров продолжает сокращаться. В 2025 году по сравнению с 2024 годом сокращение составило 0,94%, а по сравнению с 2023 годом - 5,09%.

Мейстерс отметил, что прокуроры по-прежнему активно используют возможность прекращения уголовных процессов, если для их продолжения нет достаточных оснований. В 2025 году было прекращено 11 719 уголовных процессов, тогда как в 2024 году - 13 462.

В свою очередь число завершенных в прокуратуре уголовных процессов составило 44%. В прошлом году в прокуратуре были завершены 9383 процесса, а в 2024 году - 9811. 89,1% процессов завершились предписаниями прокуроров о наказании, тогда как в 2024 году доля таких дел составляла 87,1%.

Мейстерс подчеркнул, что из-за недостаточного количества судей в судах достигнут критический предел для обеспечения рассмотрения дел в разумные сроки, поэтому прокуратура и в дальнейшем планирует больше уголовных процессов завершать в прокуратуре, чтобы снизить нагрузку на суды.