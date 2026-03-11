Цунами высотой 100 метров в Северном море! Как это возможно?

Редакция PRESS 11 марта, 2026 19:12

Наука 0 комментариев

Сегодня Северное море кажется спокойным и даже скучным. Но миллионы лет назад здесь произошла катастрофа, которая выглядела бы как сцена из фильма-катастрофы.

Учёные подтвердили: примерно 43–46 миллионов лет назад в этом районе в морское дно врезался астероид.

Его размер был около 160 метров — примерно как крупный городской стадион.

Удар произошёл в районе так называемого кратера Silverpit, который сегодня скрыт под толщей морских пород примерно в 130 километрах от побережья Йоркшира.

Когда астероид на огромной скорости врезался в морское дно, произошёл настоящий геологический взрыв.

По расчётам учёных, в первые минуты после удара над морем поднялась гигантская смесь воды и камня — столб высотой около 1,5 километра.

Когда эта масса обрушилась обратно в море, она породила цунами высотой более 100 метров.

Для сравнения — это примерно как тридцатиэтажный дом.

Следы катастрофы долгое время оставались загадкой. Кратер Silverpit обнаружили ещё в 2002 году, но учёные спорили почти двадцать лет: был ли это действительно след падения астероида или результат движения пород под морским дном.

Ответ дали редкие кристаллы «шокированного кварца», найденные в образцах породы. Такие структуры возникают только при колоссальном давлении, которое создаёт удар космического тела.

Теперь исследователи уверены: кратер действительно появился после столкновения с астероидом.

Сегодня на Земле известно около 200 ударных кратеров на суше и всего несколько десятков под океанами, поэтому находка в Северном море считается редкой.

И она напоминает о простой вещи.

Даже спокойные моря иногда хранят память о событиях, которые когда-то могли поднять волну выше небоскрёба.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

