Цунами высотой 100 метров в Северном море! Как это возможно?

Учёные подтвердили: примерно 43–46 миллионов лет назад в этом районе в морское дно врезался астероид.
Его размер был около 160 метров — примерно как крупный городской стадион.
Удар произошёл в районе так называемого кратера Silverpit, который сегодня скрыт под толщей морских пород примерно в 130 километрах от побережья Йоркшира.
Когда астероид на огромной скорости врезался в морское дно, произошёл настоящий геологический взрыв.
По расчётам учёных, в первые минуты после удара над морем поднялась гигантская смесь воды и камня — столб высотой около 1,5 километра.
Когда эта масса обрушилась обратно в море, она породила цунами высотой более 100 метров.
Для сравнения — это примерно как тридцатиэтажный дом.
Следы катастрофы долгое время оставались загадкой. Кратер Silverpit обнаружили ещё в 2002 году, но учёные спорили почти двадцать лет: был ли это действительно след падения астероида или результат движения пород под морским дном.
Ответ дали редкие кристаллы «шокированного кварца», найденные в образцах породы. Такие структуры возникают только при колоссальном давлении, которое создаёт удар космического тела.
Теперь исследователи уверены: кратер действительно появился после столкновения с астероидом.
Сегодня на Земле известно около 200 ударных кратеров на суше и всего несколько десятков под океанами, поэтому находка в Северном море считается редкой.
И она напоминает о простой вещи.
Даже спокойные моря иногда хранят память о событиях, которые когда-то могли поднять волну выше небоскрёба.