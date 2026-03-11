Цунами высотой 100 метров в Северном море! Как это возможно?

Учёные подтвердили: примерно 43–46 миллионов лет назад в этом районе в морское дно врезался астероид.

Его размер был около 160 метров — примерно как крупный городской стадион.

Удар произошёл в районе так называемого кратера Silverpit, который сегодня скрыт под толщей морских пород примерно в 130 километрах от побережья Йоркшира.

Когда астероид на огромной скорости врезался в морское дно, произошёл настоящий геологический взрыв.

По расчётам учёных, в первые минуты после удара над морем поднялась гигантская смесь воды и камня — столб высотой около 1,5 километра.

Когда эта масса обрушилась обратно в море, она породила цунами высотой более 100 метров.

Для сравнения — это примерно как тридцатиэтажный дом.

Следы катастрофы долгое время оставались загадкой. Кратер Silverpit обнаружили ещё в 2002 году, но учёные спорили почти двадцать лет: был ли это действительно след падения астероида или результат движения пород под морским дном.

Ответ дали редкие кристаллы «шокированного кварца», найденные в образцах породы. Такие структуры возникают только при колоссальном давлении, которое создаёт удар космического тела.

Теперь исследователи уверены: кратер действительно появился после столкновения с астероидом.

Сегодня на Земле известно около 200 ударных кратеров на суше и всего несколько десятков под океанами, поэтому находка в Северном море считается редкой.

И она напоминает о простой вещи.

Даже спокойные моря иногда хранят память о событиях, которые когда-то могли поднять волну выше небоскрёба.