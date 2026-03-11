Эксперты — об особенностях нынешнего гриппозного сезона: рано пришел и не уходит

В амбулаторных медицинских учреждениях, включенных в мониторинг, заболеваемость гриппом на прошлой неделе снизилась на 41,9%, достигнув 110,6 случаев на 100 000 населения, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 190,4 случая на 100 000 населения.

Случаи гриппа были зарегистрированы в восьми из десяти территорий, включенных в мониторинг, при этом самый высокий показатель заболеваемости был зафиксирован в Елгаве, где было зарегистрировано 325,8 случаев на 100 000 жителей.

Данные лабораторного мониторинга показывают, что на прошлой неделе 15,8% образцов, протестированных в Национальной микробиологической референс-лаборатории, дали положительный результат на грипп, по сравнению с 12,4% неделей ранее. Большинство лабораторно подтвержденных случаев были вызваны вирусами гриппа А, также был обнаружен один вирус гриппа В.

С начала сезона преобладал подтип вируса гриппа A/H3, но в последние недели доля вирусов гриппа A/H1pdm увеличивается.

Как и в предыдущие сезоны, более высокая заболеваемость гриппом наблюдалась среди детей в возрасте до 14 лет.

В то же время в амбулаторных медицинских учреждениях зафиксировано снижение числа обращений по поводу различных других острых респираторных инфекций на 6,7%, достигнув 1371,9 случаев на 100 000 населения. Для сравнения, неделей ранее этот показатель составлял 1469,7 случаев на 100 000 населения.

Между тем, число пациентов, обращающихся за медицинской помощью по поводу пневмонии, увеличилось на 17,9%, составив 67,9 случаев на 100 000 жителей, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 57,6 случаев на 100 000 жителей. Пневмония чаще встречается у детей, особенно в возрастной группе до четырех лет.

Число пациентов с тяжелыми острыми респираторными инфекциями в стационарных медицинских учреждениях на прошлой неделе уменьшилось – было госпитализировано 249 пациентов, тогда как неделей ранее было госпитализировано 287 пациентов. Доля таких пациентов составила 5,2% от общего числа госпитализированных, тогда как на предыдущей неделе она составляла 6,5%.

Среди обследованных пациентов с тяжелыми острыми респираторными инфекциями у 11,5% был подтвержден грипп, в том числе грипп А в 65 случаях и грипп В в двух случаях. Аналогично, у 6,1% пациентов была подтверждена инфекция COVID-19, а у 32,2% пациентов был обнаружен респираторно-синцитиальный вирус (РСВ).

Доля положительных тестов на РСВ осталась на уровне предыдущей недели — было обследовано 149 госпитализированных пациентов, инфекция была подтверждена у 48 пациентов, или 32,2% случаев. Наибольшая доля положительных тестов на РСВ наблюдалась у детей в возрасте до четырех лет.

На прошлой неделе было зарегистрировано восемь смертей пациентов с подтвержденной гриппозной инфекцией. С начала сезона мониторинга в общей сложности было зарегистрировано 44 смерти пациентов с подтвержденной гриппозной инфекцией. Из 44 умерших пациентов 39, или 88,6%, не были вакцинированы против гриппа в этом сезоне.

У всех пациентов имелись множественные хронические сопутствующие заболевания, включая сердечно-сосудистые, респираторные, онкологические заболевания и иммунодефицит. У пациентов также были хронические заболевания печени и почек, заболевания нервной системы, диабет, ожирение и другие факторы риска.

Между тем, доля положительных тестов на COVID-19 на прошлой неделе снизилась до 3,7%, тогда как неделей ранее она составляла 4,6%.

За неделю 31 пациент с COVID-19 был госпитализирован, и было зарегистрировано три случая смерти среди пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19.

Данные мониторинга сточных вод показывают, что концентрация вируса SARS-CoV-2 в Латвии в целом снижается, отмечает SPKC.

SPKC сообщает, что циркуляция гриппа, COVID-19 и других респираторных инфекций продолжается одновременно, поэтому жителям рекомендуется соблюдать профилактические меры и, при необходимости, использовать медицинские маски или респираторы. В случае заболевания рекомендуется оставаться дома и обратиться к семейному врачу.

Согласно данным SPKC (Спрингбокса по изучению гриппа и инфекционных заболеваний), вакцинация против гриппа остается наиболее эффективным способом защиты от тяжелых заболеваний и осложнений. Поскольку грипп обычно продолжает распространяться до весны, вакцинация полезна даже во время эпидемии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утвердила состав сезонных вакцин против гриппа 2026-2027 годов для Северного полушария, адаптировав их к прогнозируемой циркуляции вируса в предстоящем сезоне. Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ЕЦКЗ) отмечает, что сезон гриппа в европейских странах начался необычно рано. Несмотря на то, что доминирующий вирус A(H3N2) значительно отличается от сезонного вакцинного штамма, подчеркивается важность вакцинации, а также важность своевременного начала противовирусной терапии и других профилактических мер.