Рига поможет молодым родителям: поддержит морально и эмоционально

© LETA 22 января, 2026 15:57

Новости Латвии 0 комментариев

Рижское самоуправление изыскало возможность расширить программу поддержки молодых родителей в связи с рождением ребенка, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Программа обеспечивает родителям бесплатную эмоциональную и информационную поддержку после рождения ребенка.

В целях поддержки молодых родителей в первый год жизни ребенка бесплатно предоставляется эмоциональная поддержка для молодых матерей из проживающих в Риге семей. Поддержку оказывают специалисты Латвийской ассоциации детских деревень SOS.

Чтобы подать заявку на участие в программе поддержки, хотя бы один из родителей на протяжении всего периода получения услуги должен быть задекларирован и проживать в Риге. Подать заявку можно до достижения ребенком восьмимесячного возраста, тогда как ранее это можно было сделать только до четырех месяцев, и услуга предоставлялась до достижения ребенком одного года.

Задекларированные в Риге родители могут получить до шести индивидуальных консультаций на дому, в ходе которых предоставляется эмоциональная поддержка и обсуждаются вопросы ухода за ребенком, грудного вскармливания, сна, режима дня и развития малыша.

Родители имеют возможность участвовать в группах поддержки для молодых родителей.

Программа реализуется Латвийской ассоциацией детских поселков SOS в сотрудничестве с департаментом благосостояния Рижского самоуправления и Рижской социальной службой и финансируется из бюджета Рижского самоуправления.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе, в 2025 году услугу получили 425 семей, а в этом году планируется оказать поддержку 500 семьям.

Почему шерсть греет даже во влажную погоду и в чём её главный секрет?

Всюду жизнь 19:26

Всюду жизнь 0 комментариев

Кажется странным, но факт: шерстяная одежда остаётся тёплой даже тогда, когда становится слегка влажной. Более того — в этот момент она может греть ещё сильнее.

Читать
Загрузка

Зеленский: в пятницу пройдут трехсторонние переговоры России, Украины и США

Важно 18:35

Важно 0 комментариев

В ОАЭ пройдут трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США, заявил Владимир Зеленский. Как отмечает Би-би-си, переговоры состоятся после череды встреч в Давосе и визита спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву.

Читать

Их не стоит жалеть: Мамыкин предложил ударить по Латвии «Орешником»

Важно 18:32

Важно 0 комментариев

Сбежавший в Россию бывший латвийский политик и телеведущий Андрей Мамыкин предложил выпустить по Латвии ракету.

Читать

По латвийским дорогам дорого ездить: Сейм повысил налог для грузовых машин

Новости Латвии 18:22

Новости Латвии 0 комментариев

 В четверг Сейм принял ранее возвращенные президентом на повторное рассмотрение поправки к закону о пошлине за пользование автомобильными дорогами. Поправки предусматривают, что с 1 марта изменятся ставки виньеток для грузового транспорта массой свыше 3,5 тонны, тогда как для более легкого коммерческого транспорта изменения вступят в силу со следующего года.

Читать

Что скрывается под льдом Антарктиды: учёные увидели невозможное!

Наука 18:22

Наука 0 комментариев

Подо льдами Антарктиды — целый мир. И теперь его удалось рассмотреть как никогда раньше.

Читать

Лучше прийти самой: полиция разыскивает женщину на фото (ФОТО)

Выбор редакции 18:18

Выбор редакции 0 комментариев

Сотрудники государственной полиции в Лиепае призывают вас обратить внимание на женщину на фотографии, и если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь установить ее личность, пожалуйста, сообщите об этом в государственную полицию, позвонив по номеру 112.

Читать

Обычно консультируются друг с другом: Силиня о выдвижении Трампа на Премию мира

Важно 18:04

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня (JV) призналась, что ей хотелось бы, чтобы председатель Сейма Дайга Миериня (ZZS) перед подписанием письма Нобелевскому комитету с предложением присудить Премию мира 2025 года президенту США Дональду Трампу проконсультировалась и с другими высшими должностными лицами государства.

Читать