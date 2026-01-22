Одет был небогато: из кафе в «Ориго» вытолкали мужчину, купившего себе чашку кофе

-В кафе Caffeine в Ориго, пока мы пили кофе, за соседний столик сел пожилой мужчина с явными признаками бездомности.

Джентльмен спокойно сел, никого не потревожив, и начал наслаждаться напитком из бумажного стаканчика Caffeine.

Спустя мгновение прибыли 3 или даже 4 охранника (я был так взбешен, что не смог сосчитать), и, не задав никаких вопросов, начали жестоко выталкивать мужчину наружу.

Мужчина очень вежливо объяснил, что ему нравится купленный им напиток.

Разумеется, это нисколько не заинтересовало агрессивных и в остальном невоспитанных охранников. Они с силой стащили мужчину со стула и начали выталкивать его!

Когда я обратился к ним и указал, что мужчина никому не мешает и купил себе напиток сам, являясь, таким образом, клиентом этого заведения, охранник резко ответил, что сотрудники (3 молодых человека) нажали кнопку сигнализации.

Да, возможно, внешний вид этого джентльмена был пугающим — если мы привыкли видеть в Instagram и TikTok только роскошную жизнь и богатых людей.

НО!!!! При температуре минус 11 градусов выгонять из кафе пожилого человека, который заплатил за кофе и спокойно его пьет, — это не только невежливо, но и бесчеловечно!

Уважаемая администрация Origo, пожалуйста, обучите ваших охранников уважительному отношению к каждому человеку.

Я также рекомендую компаниям Origo и Caffeine найти виновного и принести ему извинения, а также выплатить компенсацию за это жестокое отношение!