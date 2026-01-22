Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Одет был небогато: из кафе в «Ориго» вытолкали мужчину, купившего себе чашку кофе

Редакция PRESS 22 января, 2026 10:39

Важно 0 комментариев

-Уважаемые предприниматели, сотрудники и все остальные! Сегодня нам пришлось пережить поистине болезненный и душераздирающий опыт! - диковатую историю описывает pietiek.com.

-В кафе Caffeine в Ориго, пока мы пили кофе, за соседний столик сел пожилой мужчина с явными признаками бездомности.

Джентльмен спокойно сел, никого не потревожив, и начал наслаждаться напитком из бумажного стаканчика Caffeine.

Спустя мгновение прибыли 3 или даже 4 охранника (я был так взбешен, что не смог сосчитать), и, не задав никаких вопросов, начали жестоко выталкивать мужчину наружу.

Мужчина очень вежливо объяснил, что ему нравится купленный им напиток.

Разумеется, это нисколько не заинтересовало агрессивных и в остальном невоспитанных охранников. Они с силой стащили мужчину со стула и начали выталкивать его!

Когда я обратился к ним и указал, что мужчина никому не мешает и купил себе напиток сам, являясь, таким образом, клиентом этого заведения, охранник резко ответил, что сотрудники (3 молодых человека) нажали кнопку сигнализации.

Да, возможно, внешний вид этого джентльмена был пугающим — если мы привыкли видеть в Instagram и TikTok только роскошную жизнь и богатых людей.

НО!!!! При температуре минус 11 градусов выгонять из кафе пожилого человека, который заплатил за кофе и спокойно его пьет, — это не только невежливо, но и бесчеловечно!

Уважаемая администрация Origo, пожалуйста, обучите ваших охранников уважительному отношению к каждому человеку.

Я также рекомендую компаниям Origo и Caffeine найти виновного и принести ему извинения, а также выплатить компенсацию за это жестокое отношение!

В Риге принят крупнейший бюджет: куда пойдут деньги?

Новости Латвии 11:30

Новости Латвии 0 комментариев

После более чем десятичасового обсуждения Рижская дума в среду приняла бюджет на этот год, который предусматривает поступления в размере 1,5 миллиарда евро и расходы в размере 1,7 миллиарда евро.

Загрузка

Из-за скандала на парковке: 18 лет тюрьмы грозит убийце бизнесмена и политика Любки

Важно 11:28

Важно 0 комментариев

В прениях в Латгальском окружном суде в Даугавпилсе прокурор потребовал приговорить Игоря Хаита, обвиняемого в убийстве предпринимателя и политика Андриса Любки, к 18 годам и шести месяцам лишения свободы и пробационному надзору на три года.

«Мы же хорошие»: разрешит ли Латвия гражданам РФ бизнес с недвижимостью?

Важно 11:14

Важно 0 комментариев

-В Конституционном суде открыто ещё одно интересное дело - о запрете гражданам РФ, ставшими постоянными жителями Латвии, вести бизнес с недвижимостью, - пишет юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке.

Влюбился? Максим Галкин изменился до неузнаваемости (ВИДЕО)

Всюду жизнь 11:07

Всюду жизнь 0 комментариев

Максим Галкин удивил поклонников кардинальной сменой образа. В своём недавнем видео, опубликованном в социальных сетях, юморист рассказывал о предстоящих концертах, однако зрителей зацепило вовсе не то, что он говорил, а как он теперь выглядит.

Труп на рельсах: как по горячим следам в 70-е удалось раскрыть убийство на станции

История и культура 10:57

История и культура 0 комментариев

В Риге когда-то были две товарные станции. Они так и назывались Рига Пречу-1 и Рига Пречу-2. Первая располагалась почти в самом центре - на улице Ханзас, а вторая - в Плявниеках. Сейчас первая товарная станция ликвидирована (сейчас там пустырь), а вторая превращена в склады. А эта история, о которой рассказывалось в статье «Человек на рельсах", опубликованной в газете «Советская молодежь» в феврале 1975 года, относится к временам, когда по городам и весям тогдашнего СССР грохотали поезда с грузом, с которыми ездили проводники, выполнявшие роли экспедиторов и охранников. На запасных путях товарных станций тогда много чего происходило.

Нас поматросили и бросили? В Eвропе уже начинают сравнивать Трампа с Гитлером: Politico

Важно 10:51

Важно 0 комментариев

Европейские правительства пришли к выводу: теперь американцы — это злодеи, пишет Politico. По словам девяти дипломатов ЕС, в четверг лидеры 27 стран ЕС соберутся в Брюсселе на чрезвычайный саммит, и эта оценка преобладает почти во всех столицах Европы. 

Это в поместье Авена, Шефлера или Ко? Требуется управляющий: почитайте условия — ахнете!

Всюду жизнь 10:42

Всюду жизнь 0 комментариев

Любопытный пост появился в латвийском сегменте Фейсбука. Практически открытый конкурс: "ВНИМАНИЕ.  ОЧЕНЬ сильная и редкая вакансия".

