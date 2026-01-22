Их не стоит жалеть: Мамыкин предложил ударить по Латвии «Орешником»

Как можно судить по видеофрагменту, опубликованному в социальных сетях из программы российского пропагандиста Владимира Соловова (в которой Мамыкин часто бывает гостем), речь идёт об испытаниях сверхзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» Вооружённых Сил Российской Федерации.

«Если вы собираетесь проводить учения с Орешником без ядерных боеголовок, только с применением кинетического удара, то в странах Балтии, потому что их не стоит жалеть», - заявил наш бывший житель.