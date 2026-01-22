Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 22. Января Завтра: Austris
Доступность

Их не стоит жалеть: Мамыкин предложил ударить по Латвии «Орешником»

Редакция PRESS 22 января, 2026 14:52

Важно 0 комментариев

LETA

Сбежавший в Россию бывший латвийский политик и телеведущий Андрей Мамыкин предложил выпустить по Латвии ракету.

Как можно судить по видеофрагменту, опубликованному в социальных сетях из программы российского пропагандиста Владимира Соловова (в которой Мамыкин часто бывает гостем), речь идёт об испытаниях сверхзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» Вооружённых Сил Российской Федерации.

«Если вы собираетесь проводить учения с Орешником без ядерных боеголовок, только с применением кинетического удара, то в странах Балтии, потому что их не стоит жалеть», - заявил наш бывший житель.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Случайно зашли, а там… Ланга выпивает с мэром Риги
Важно

Случайно зашли, а там… Ланга выпивает с мэром Риги (7)

Мы у России в «списке для наказания»: командующий НВС Латвии
Важно

Мы у России в «списке для наказания»: командующий НВС Латвии

Лучше прийти самой: полиция разыскивает женщину на фото (ФОТО)
Важно

Лучше прийти самой: полиция разыскивает женщину на фото (ФОТО) (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Опасный мороз: семь человек уже лишились ног из-за лютого холода

Важно 15:54

Важно 0 комментариев

В Государственном центре ожогов Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) в настоящее время проходят лечение семь пациентов с тяжёлыми обморожениями, которым уже была проведена или предстоит ампутация ног, сообщил агентству LETA руководитель центра Сергей Смирнов.

В Государственном центре ожогов Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) в настоящее время проходят лечение семь пациентов с тяжёлыми обморожениями, которым уже была проведена или предстоит ампутация ног, сообщил агентству LETA руководитель центра Сергей Смирнов.

Читать
Загрузка

Мы у России в «списке для наказания»: командующий НВС Латвии

Важно 15:42

Важно 0 комментариев

Командующий Национальными вооружёнными силами Латвии генерал-майор Каспар Пуданс отметил, что Россия рассматривает Латвию как одну из стран, на которые можно оказывать давление, и относит её в свой "список для наказания". При этом он подчеркнул, что возможный удар по НАТО не предрешён и будет зависеть от целого ряда обстоятельств, в том числе от того, какие превентивные шаги предпримут сами государства Альянса.

Командующий Национальными вооружёнными силами Латвии генерал-майор Каспар Пуданс отметил, что Россия рассматривает Латвию как одну из стран, на которые можно оказывать давление, и относит её в свой "список для наказания". При этом он подчеркнул, что возможный удар по НАТО не предрешён и будет зависеть от целого ряда обстоятельств, в том числе от того, какие превентивные шаги предпримут сами государства Альянса.

Читать

«Он может не дожить до конца своего срока»: эксперт о том, можно ли пережить Трампа?

Мнения 15:38

Мнения 0 комментариев

"Мы должны сделать все возможное, чтобы дистанцироваться от этого хаоса. Точнее – чтобы у нас не было никаких проблем в отношениях с США. Мы достаточно малы, достаточно уязвимы. Если Россия вторгнется на территорию страны НАТО, это будет большая проблема не только для нас, но и для Соединенных Штатов. И никто этого не хочет", - заявил в интервью "Неаткариге" ведущий научный сотрудник Центра безопасности, исследований и инноваций Том Ростокс.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы дистанцироваться от этого хаоса. Точнее – чтобы у нас не было никаких проблем в отношениях с США. Мы достаточно малы, достаточно уязвимы. Если Россия вторгнется на территорию страны НАТО, это будет большая проблема не только для нас, но и для Соединенных Штатов. И никто этого не хочет", - заявил в интервью "Неаткариге" ведущий научный сотрудник Центра безопасности, исследований и инноваций Том Ростокс.

Читать

Одет был небогато: из кафе в «Ориго» вытолкали мужчину, купившего себе чашку кофе

Важно 15:26

Важно 0 комментариев

-Уважаемые предприниматели, сотрудники и все остальные! Сегодня нам пришлось пережить поистине болезненный и душераздирающий опыт! - диковатую историю описывает pietiek.com.

-Уважаемые предприниматели, сотрудники и все остальные! Сегодня нам пришлось пережить поистине болезненный и душераздирающий опыт! - диковатую историю описывает pietiek.com.

Читать

Путин готов заплатить Совету мира миллиард долларов — но из замороженных США активов

Важно 15:17

Важно 0 комментариев

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Совету мира, созданному как один из органов управления Газой, один миллиард долларов из заблокированных в США активов.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Совету мира, созданному как один из органов управления Газой, один миллиард долларов из заблокированных в США активов.

Читать

Сигналы уже есть: Силиня готова вбухать ещё денег в airBaltic

Важно 15:15

Важно 0 комментариев

Дополнительное вложение государственных средств в национальную авиакомпанию airBaltic не исключено, признала в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» премьер-министр Эвика Силиня (JV).

Дополнительное вложение государственных средств в национальную авиакомпанию airBaltic не исключено, признала в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» премьер-министр Эвика Силиня (JV).

Читать

Как торговля лягушками помогла смертельному грибку захватить весь мир

Животные 15:05

Животные 0 комментариев

Звучит как экзотическая деталь из старого отчёта. Но именно она могла запустить глобальную катастрофу.

Звучит как экзотическая деталь из старого отчёта. Но именно она могла запустить глобальную катастрофу.

Читать