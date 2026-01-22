Это вам не шутки: семь человек уже лишились ног из-за лютого холода

Как пояснил Смирнов, пациентов с обморожениями в больницу обычно доставляет Служба неотложной медицинской помощи (NMPD), тогда как более лёгкие случаи лечатся в приёмном отделении.

Пациенты в наиболее тяжёлом состоянии поступают в Государственный центр ожогов в периоды сильных морозов, когда в больницу привозят и людей, найденных на улице. Врач отметил, что часть пациентов попадает в поле зрения медиков с опозданием — нередко лишь тогда, когда конечности уже приобрели тёмно-фиолетовый или чёрный цвет.

Смирнов подчеркнул, что решающее значение имеет оказание помощи в первые три–четыре суток после обморожения. До этого времени ещё есть шанс спасти ткани, тогда как при позднем обращении ампутация зачастую становится неизбежной. Чаще всего страдают ноги. Сильно обмораживаются также руки, а обморожения лица обычно протекают легче — щёки, нос и уши заживают быстрее благодаря лучшему кровоснабжению, пояснил специалист.

По словам врача, в группе повышенного риска находятся пожилые люди. Также более тяжёлым последствиям обморожения подвержены пациенты с сахарным диабетом, сердечными заболеваниями и нарушениями кровообращения, особенно если имеется закупорка артерий.

Большинство пациентов — люди без определённого места жительства, нередко употреблявшие алкоголь. Часто алкоголь используется для уменьшения боли: болевые ощущения якобы временно ослабевают, затем снова усиливаются, и в результате человек поздно замечает, что ноги уже потемнели — стали фиолетовыми или чёрными.

В центре с тяжёлыми обморожениями лечатся и беженцы. В этом году по этой причине проходили лечение двое беженцев, один из них находился в тяжёлом состоянии. Этот пациент отказался от ампутации ног и решил вернуться на родину.

Среди пациентов также есть одинокие пожилые люди, которые не в состоянии обеспечить достаточное отопление в своём жилье. У них нередко диагностируется гипотермия — общее переохлаждение организма.

Смирнов пояснил, что при длительном пребывании на холоде человек с каждой стадией обморожения становится всё более апатичным, может лечь, перестаёт что-либо делать и не в состоянии искать помощь, пока в тканях уже не происходят необратимые изменения. После этого медикам приходится сталкиваться с неизбежными последствиями. При своевременном обращении за помощью, особенно у более молодых пациентов, шансы сохранить конечности значительно выше.

Государственный центр ожогов оказывает поддержку и региональным больницам. Смирнов привёл пример, когда сегодня пациентка с относительно недавним обморожением была переведена из больницы в Екабпилсе в центр ожогов RAKUS. Благодаря своевременным действиям её ноги удалось спасти без ампутации. В то же время сегодня в центр была доставлена женщина без определённого места жительства с настолько тяжёлыми обморожениями, что проводится подготовка к ампутации.

Смирнов прогнозирует, что больше пациентов с обморожениями ожидается в начале февраля, когда станет немного теплее. Обычно именно в этот период люди чаще замечают, что у них серьёзно обморожены ноги, и обращаются за медицинской помощью.

Врач призывает жителей быть особенно внимательными, поскольку обморозиться может каждый — в том числе люди, работающие на улице, а также те, кто бегает или катается на лыжах. Ключевым фактором риска является неподходящая одежда. Кроме того, обморожения возможны и при небольших плюсовых температурах, например при длительном пребывании на улице с мокрыми ногами, в том числе в тонкой обуви, на снегу. Если приходится долго стоять на месте в холодную погоду, рекомендуется двигаться.

Как сообщалось ранее, этой зимой в одном из длительное время неотапливаемых домов были найдены два человека: один был сильно переохлаждён, второй — уже мёртв.

Как подтвердили агентству LETA в NMPD, медики получили звонок от жителя, который заметил, что уже несколько дней не видел соседей, которые должны были находиться дома.

На месте происшествия сотрудники NMPD установили, что двое людей длительное время находились в неотапливаемом жилье. В результате одного с тяжёлым переохлаждением доставили в больницу, а у второго констатировали смерть.

В холодный период NMPD призывает чаще звонить и навещать одиноких пожилых людей, а также тех, у кого есть хронические заболевания или другие проблемы со здоровьем, чтобы убедиться, что им не требуется помощь — например, принести дрова, купить продукты и необходимые в быту вещи на более длительный срок, чтобы облегчить повседневные заботы и избежать лишних выходов на холод.