Трамп назвал встречу с Зеленским «очень хорошей»: форум в Давосе (дополнено)

22 января, 2026

Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была «очень хорошей», сказал по ее окончании президент США Дональд Трамп. Трамп, комментирую разговор с Зеленским, добавил, что его послание российскому президенту Владимиру Путину — это что «война должна закончиться», передает Reuters.

Встреча лидеров США и Украины прошла за закрытыми дверями. Она длилась около часа. По словам представителя Зеленского Сергея Никифорова, в конце встречи президенты немного пообщались тет-а-тет.

После своей речи президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, как прошла его встреча с Дональдом Трампом. Она была «в интересах Украины», сказал он.

США необходимы для гарантий безопасности. Разговор, добавил Зеленский, был, возможно, не самым простым, но он был позитивным.

Президент Украины Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе после встречи с американским президентом Трампом.

США арестовали правителя Венесуэлы Николаса Мадуро, но президент РФ Владимир Путин все еще на свободе и предлагает замороженные российские активы за участие в "Совете мира", созданном президентом США Дональдом Трампом, заявил президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Выступая в четверг, 22 января, после переговоров сДональдом Трампом, он раскритиковал недостаточную решимость европейцев в обороне континента и принятии мер, необходимых для окончания войны РФ против Украины, в то время как Россия "пытается заморозить украинцев насмерть".

"Всего год назад здесь, в Давосе, я завершил свою речь словами: Европе нужно научиться защищать себя. Прошел год - и ничего не изменилось. Мы по-прежнему в ситуации, когда я вынужден повторять те же самые слова", - указал украинский лидер. Он напомнил, что Европа до сих пор не создала полноценный трибунал по Украине. "Чего не хватает - времени или политической воли? Слишком часто в Европе находится что-то более срочное, чем справедливость", - уверен он.

Зеленский призвал Запад принять еще более жесткие санкции против России и остановить экспорт нефти из РФ на танкерах "теневого флота". Он подверг критике отказ ЕС от плана по использованию замороженных российских средств для репарационного кредита Украине. 

"Мы благодарны за все давление, оказываемое на агрессора, но давайте будем честны: Европа должна делать больше, чтобы ее санкции блокировали врагов так же эффективно, как американские", - заявил украинский президент. По его словам, "часто люди прикрываются оправданием, что Россия получает помощь от Китая", но в войне против Украины РФ применяет и "компоненты от компаний в Европе, в США и на Тайване".

По словам украинского президента, к такой Европе Трамп и далее не будет прислушиваться. Американский президент учредил "Совет мира", но у европейцев даже нет единой позиции в этом отношении, заявил Зеленский.

"Европе нужны объединенные вооруженные силы, которые действительно способны ее защищать. Сегодня Европа полагается лишь на веру в то, что в случае опасности НАТО сработает. Но никто по-настоящему не видел альянс в действии. Если Путин решит захватить Литву или нанести удар по Польше - кто ответит на это?" - отметил далее украинский президент.

Он напомнил об обсуждаемых гарантиях безопасности для Украины после окончания войны. При этом без США они не будут работать, подчеркнул он, назвав прошедшую в Давосе встречу с Трампом продуктивной и содержательной. 

Почему шерсть греет даже во влажную погоду и в чём её главный секрет?

19:26

Кажется странным, но факт: шерстяная одежда остаётся тёплой даже тогда, когда становится слегка влажной. Более того — в этот момент она может греть ещё сильнее.

Зеленский: в пятницу пройдут трехсторонние переговоры России, Украины и США

18:35

В ОАЭ пройдут трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США, заявил Владимир Зеленский. Как отмечает Би-би-си, переговоры состоятся после череды встреч в Давосе и визита спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву.

Их не стоит жалеть: Мамыкин предложил ударить по Латвии «Орешником»

18:32

Сбежавший в Россию бывший латвийский политик и телеведущий Андрей Мамыкин предложил выпустить по Латвии ракету.

По латвийским дорогам дорого ездить: Сейм повысил налог для грузовых машин

18:22

 В четверг Сейм принял ранее возвращенные президентом на повторное рассмотрение поправки к закону о пошлине за пользование автомобильными дорогами. Поправки предусматривают, что с 1 марта изменятся ставки виньеток для грузового транспорта массой свыше 3,5 тонны, тогда как для более легкого коммерческого транспорта изменения вступят в силу со следующего года.

Что скрывается под льдом Антарктиды: учёные увидели невозможное!

18:22

Подо льдами Антарктиды — целый мир. И теперь его удалось рассмотреть как никогда раньше.

Лучше прийти самой: полиция разыскивает женщину на фото (ФОТО)

18:18

Сотрудники государственной полиции в Лиепае призывают вас обратить внимание на женщину на фотографии, и если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь установить ее личность, пожалуйста, сообщите об этом в государственную полицию, позвонив по номеру 112.

Обычно консультируются друг с другом: Силиня о выдвижении Трампа на Премию мира

18:04

Премьер-министр Эвика Силиня (JV) призналась, что ей хотелось бы, чтобы председатель Сейма Дайга Миериня (ZZS) перед подписанием письма Нобелевскому комитету с предложением присудить Премию мира 2025 года президенту США Дональду Трампу проконсультировалась и с другими высшими должностными лицами государства.

