Эти акулы нарушили главное правило природы! Учёные в шоке — на этот раз в реальном

Учёные выяснили: эполетовые акулы, которых часто называют «ходячими», способны откладывать яйца без какого-либо заметного роста энергозатрат. Их организм ведёт себя так, будто ничего особенного не происходит.

Исследователи ожидали увидеть скачок метаболизма — ведь формирование яйца считается одной из самых энергоёмких задач в животном мире. Но данные показали обратное: потребление кислорода, уровень гормонов и показатели крови оставались удивительно стабильными на всём протяжении репродуктивного цикла.

Для большинства видов размножение — это серьёзный стресс. Часто животным приходится выбирать между выживанием и продолжением рода. Однако эти акулы, судя по всему, научились производить потомство без дополнительных затрат, словно встроили режим экономии прямо в физиологию.

Во время эксперимента учёные наблюдали за самками до, во время и после формирования яйцевых капсул. Акулы находились в контролируемых условиях, что позволило точно отследить любые изменения. Но изменений почти не было.

По словам исследователей, такая «энергетическая эффективность» может быть редкой эволюционной адаптацией. Она позволяет акулам сохранять способность к размножению даже в условиях стресса — например, при повышении температуры воды.

Это открытие ставит под сомнение одно из базовых представлений биологии: что размножение всегда становится первой жертвой, когда окружающая среда ухудшается.

Иногда природа не просто адаптируется. Она переписывает правила.