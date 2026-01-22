Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 22. Января Завтра: Austris
Доступность

Обычно консультируются друг с другом: Силиня о выдвижении Трампа на Премию мира

Редакция PRESS 22 января, 2026 18:04

Важно 0 комментариев

LETA

Премьер-министр Эвика Силиня (JV) призналась, что ей хотелось бы, чтобы председатель Сейма Дайга Миериня (ZZS) перед подписанием письма Нобелевскому комитету с предложением присудить Премию мира 2025 года президенту США Дональду Трампу проконсультировалась и с другими высшими должностными лицами государства.

Об этом Силиня заявила в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā», отметив, что высшие должностные лица страны перед принятием более значимых решений, не относящихся к повседневным вопросам, обычно консультируются друг с другом и согласовывают свои действия. Премьер подчеркнула, что внешнюю политику в Латвии формирует и проводит Министерство иностранных дел, и для любого должностного лица минимумом является выяснение позиции этого ведомства по вопросам внешней политики. «В данной ситуации, конечно, я бы хотела, чтобы мы согласовали наши действия. Обычно мы так и поступаем», — сказала Силиня.

В то же время премьер признала, что Миериня имеет право подписывать или не подписывать подобное письмо. Однако, по словам Силини, в мире к представителям парламентов относятся более свободно, и у них есть больший простор для действий в различных внешнеполитических вопросах — как от своего имени, так и от имени государства. Если же какой-то документ подписывает президент государства или премьер-министр, тогда ясно, что это позиция всей страны, пояснила Силиня.

Как рассказала Силине сама Миериня, она подписала это письмо, поскольку у председателя Сейма было ощущение необходимости эскалации ситуации, сложившейся между трансатлантическими партнёрами. «Она пояснила, что для неё очень важно выстраивать трансатлантические отношения, и с этим я не могу не согласиться», — сказала Силиня, вновь отметив, что ей хотелось бы более широкой координации по этому вопросу.

Силиня подчеркнула, что политика Латвии в отношении Дании и Гренландии не изменилась. Латвия является частью Европы, и для неё важно соблюдение международного права. «Но я также не хочу критиковать её [Миериню] за то, что она таким образом якобы поддерживает силовое нарушение прав суверенного государства», — сказала премьер, подчеркнув, что у Миериньи не было такого намерения.

Как отметила Силиня, в интересах Латвии — как трансатлантические отношения, ведь США «всегда были для Латвии очень большими друзьями», так и то, что Латвия является частью Европы и отстаивает важные для Европы ценности.

Как сообщает журнал Ir, Миериня подписала инициированное руководителями парламентов Израиля и США письмо Нобелевскому комитету с предложением присудить Премию мира 2025 года Трампу. Хотя первоначально Миериня объясняла, что подпись была лишь «пробным шагом» и вопрос ещё предстоит обсудить с формирующими внешнюю политику структурами, позднее она подтвердила, что письмо уже направлено в Израиль.

Подписание письма произошло на фоне заявлений Трампа о возможной аннексии Гренландии, которые усилили напряжённость в трансатлантических отношениях. Миериня защищала действия Трампа, ссылаясь на соображения безопасности и подчёркивая роль США как стратегического партнёра Латвии.

Ранее Силиня заявляла, что уважает личное решение Миериньи подписать письмо Нобелевскому комитету с призывом присудить Премию мира 2025 года президенту США Дональду Трампу. Аналогичным образом личную позицию Миериньи поддержал и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Случайно зашли, а там… Ланга выпивает с мэром Риги
Важно

Случайно зашли, а там… Ланга выпивает с мэром Риги (8)

Зеленский: в пятницу пройдут трехсторонние переговоры России, Украины и США
Важно

Зеленский: в пятницу пройдут трехсторонние переговоры России, Украины и США

Это вам не шутки: семь человек уже лишились ног из-за лютого холода
Важно

Это вам не шутки: семь человек уже лишились ног из-за лютого холода

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Почему шерсть греет даже во влажную погоду и в чём её главный секрет?

Всюду жизнь 19:26

Всюду жизнь 0 комментариев

Кажется странным, но факт: шерстяная одежда остаётся тёплой даже тогда, когда становится слегка влажной. Более того — в этот момент она может греть ещё сильнее.

Кажется странным, но факт: шерстяная одежда остаётся тёплой даже тогда, когда становится слегка влажной. Более того — в этот момент она может греть ещё сильнее.

Читать
Загрузка

Зеленский: в пятницу пройдут трехсторонние переговоры России, Украины и США

Важно 18:35

Важно 0 комментариев

В ОАЭ пройдут трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США, заявил Владимир Зеленский. Как отмечает Би-би-си, переговоры состоятся после череды встреч в Давосе и визита спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву.

В ОАЭ пройдут трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США, заявил Владимир Зеленский. Как отмечает Би-би-си, переговоры состоятся после череды встреч в Давосе и визита спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву.

Читать

Их не стоит жалеть: Мамыкин предложил ударить по Латвии «Орешником»

Важно 18:32

Важно 0 комментариев

Сбежавший в Россию бывший латвийский политик и телеведущий Андрей Мамыкин предложил выпустить по Латвии ракету.

Сбежавший в Россию бывший латвийский политик и телеведущий Андрей Мамыкин предложил выпустить по Латвии ракету.

Читать

По латвийским дорогам дорого ездить: Сейм повысил налог для грузовых машин

Новости Латвии 18:22

Новости Латвии 0 комментариев

 В четверг Сейм принял ранее возвращенные президентом на повторное рассмотрение поправки к закону о пошлине за пользование автомобильными дорогами. Поправки предусматривают, что с 1 марта изменятся ставки виньеток для грузового транспорта массой свыше 3,5 тонны, тогда как для более легкого коммерческого транспорта изменения вступят в силу со следующего года.

 В четверг Сейм принял ранее возвращенные президентом на повторное рассмотрение поправки к закону о пошлине за пользование автомобильными дорогами. Поправки предусматривают, что с 1 марта изменятся ставки виньеток для грузового транспорта массой свыше 3,5 тонны, тогда как для более легкого коммерческого транспорта изменения вступят в силу со следующего года.

Читать

Что скрывается под льдом Антарктиды: учёные увидели невозможное!

Наука 18:22

Наука 0 комментариев

Подо льдами Антарктиды — целый мир. И теперь его удалось рассмотреть как никогда раньше.

Подо льдами Антарктиды — целый мир. И теперь его удалось рассмотреть как никогда раньше.

Читать

Лучше прийти самой: полиция разыскивает женщину на фото (ФОТО)

Выбор редакции 18:18

Выбор редакции 0 комментариев

Сотрудники государственной полиции в Лиепае призывают вас обратить внимание на женщину на фотографии, и если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь установить ее личность, пожалуйста, сообщите об этом в государственную полицию, позвонив по номеру 112.

Сотрудники государственной полиции в Лиепае призывают вас обратить внимание на женщину на фотографии, и если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь установить ее личность, пожалуйста, сообщите об этом в государственную полицию, позвонив по номеру 112.

Читать