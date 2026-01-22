Обычно консультируются друг с другом: Силиня о выдвижении Трампа на Премию мира

Об этом Силиня заявила в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā», отметив, что высшие должностные лица страны перед принятием более значимых решений, не относящихся к повседневным вопросам, обычно консультируются друг с другом и согласовывают свои действия. Премьер подчеркнула, что внешнюю политику в Латвии формирует и проводит Министерство иностранных дел, и для любого должностного лица минимумом является выяснение позиции этого ведомства по вопросам внешней политики. «В данной ситуации, конечно, я бы хотела, чтобы мы согласовали наши действия. Обычно мы так и поступаем», — сказала Силиня.

В то же время премьер признала, что Миериня имеет право подписывать или не подписывать подобное письмо. Однако, по словам Силини, в мире к представителям парламентов относятся более свободно, и у них есть больший простор для действий в различных внешнеполитических вопросах — как от своего имени, так и от имени государства. Если же какой-то документ подписывает президент государства или премьер-министр, тогда ясно, что это позиция всей страны, пояснила Силиня.

Как рассказала Силине сама Миериня, она подписала это письмо, поскольку у председателя Сейма было ощущение необходимости эскалации ситуации, сложившейся между трансатлантическими партнёрами. «Она пояснила, что для неё очень важно выстраивать трансатлантические отношения, и с этим я не могу не согласиться», — сказала Силиня, вновь отметив, что ей хотелось бы более широкой координации по этому вопросу.

Силиня подчеркнула, что политика Латвии в отношении Дании и Гренландии не изменилась. Латвия является частью Европы, и для неё важно соблюдение международного права. «Но я также не хочу критиковать её [Миериню] за то, что она таким образом якобы поддерживает силовое нарушение прав суверенного государства», — сказала премьер, подчеркнув, что у Миериньи не было такого намерения.

Как отметила Силиня, в интересах Латвии — как трансатлантические отношения, ведь США «всегда были для Латвии очень большими друзьями», так и то, что Латвия является частью Европы и отстаивает важные для Европы ценности.

Как сообщает журнал Ir, Миериня подписала инициированное руководителями парламентов Израиля и США письмо Нобелевскому комитету с предложением присудить Премию мира 2025 года Трампу. Хотя первоначально Миериня объясняла, что подпись была лишь «пробным шагом» и вопрос ещё предстоит обсудить с формирующими внешнюю политику структурами, позднее она подтвердила, что письмо уже направлено в Израиль.

Подписание письма произошло на фоне заявлений Трампа о возможной аннексии Гренландии, которые усилили напряжённость в трансатлантических отношениях. Миериня защищала действия Трампа, ссылаясь на соображения безопасности и подчёркивая роль США как стратегического партнёра Латвии.

Ранее Силиня заявляла, что уважает личное решение Миериньи подписать письмо Нобелевскому комитету с призывом присудить Премию мира 2025 года президенту США Дональду Трампу. Аналогичным образом личную позицию Миериньи поддержал и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.