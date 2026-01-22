Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Что скрывается под льдом Антарктиды: учёные увидели невозможное!

22 января, 2026 18:22

Подо льдами Антарктиды — целый мир. И теперь его удалось рассмотреть как никогда раньше.

Учёные создали самую детальную карту поверхности земли под километровой толщей антарктического льда — и сделали это без бурения и тяжёлых радаров. Вместо этого они использовали спутниковые снимки… поверхности льда.

Дело в том, что ледяной щит не идеально ровный. Небольшие холмы и впадины на его поверхности отражают то, что находится глубоко внизу. Используя эти едва заметные неровности, исследователи смогли вычислить форму скал, долин и впадин подо льдом.

Результат оказался неожиданным. Новая карта показала сложный и «рельефный» подлёдный ландшафт — с глубокими долинами, огромными бассейнами и протяжёнными каналами, вырезанными древними потоками воды. Некоторые из этих структур уходят на километры вниз и простираются на сотни километров.

Раньше такие данные получали с помощью радаров, которые тянули по льду или устанавливали на самолёты. Но даже за десятилетия исследований между маршрутами оставались «белые пятна» шириной до 100 километров. Новая методика впервые заполнила эти пробелы.

Учёные подчёркивают: карта не идеальна и не заменяет радарные измерения полностью. Мелкие детали всё ещё остаются скрыты. Но теперь есть общее понимание того, где подо льдом поверхность гладкая, а где — сложная и «шероховатая».

Зачем это нужно? От формы земли под льдом напрямую зависит то, как ледяной щит движется к океану. А значит — как быстро Антарктида теряет лёд и сколько воды в итоге попадёт в мировой океан.

Чем лучше видно дно, тем точнее прогнозы.

Иногда, чтобы заглянуть на километры вниз, достаточно внимательно посмотреть наверх.

 

Мы у России в «списке для наказания»: командующий НВС Латвии
«Получится хороший контент»: латвийский блогер прячется от полиции в лесу
Случайно зашли, а там… Ланга выпивает с мэром Риги
Почему шерсть греет даже во влажную погоду и в чём её главный секрет?

19:26

Кажется странным, но факт: шерстяная одежда остаётся тёплой даже тогда, когда становится слегка влажной. Более того — в этот момент она может греть ещё сильнее.

Зеленский: в пятницу пройдут трехсторонние переговоры России, Украины и США

18:35

В ОАЭ пройдут трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США, заявил Владимир Зеленский. Как отмечает Би-би-си, переговоры состоятся после череды встреч в Давосе и визита спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву.

Их не стоит жалеть: Мамыкин предложил ударить по Латвии «Орешником»

18:32

Сбежавший в Россию бывший латвийский политик и телеведущий Андрей Мамыкин предложил выпустить по Латвии ракету.

По латвийским дорогам дорого ездить: Сейм повысил налог для грузовых машин

18:22

 В четверг Сейм принял ранее возвращенные президентом на повторное рассмотрение поправки к закону о пошлине за пользование автомобильными дорогами. Поправки предусматривают, что с 1 марта изменятся ставки виньеток для грузового транспорта массой свыше 3,5 тонны, тогда как для более легкого коммерческого транспорта изменения вступят в силу со следующего года.

Лучше прийти самой: полиция разыскивает женщину на фото (ФОТО)

18:18

Сотрудники государственной полиции в Лиепае призывают вас обратить внимание на женщину на фотографии, и если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь установить ее личность, пожалуйста, сообщите об этом в государственную полицию, позвонив по номеру 112.

Обычно консультируются друг с другом: Силиня о выдвижении Трампа на Премию мира

18:04

Премьер-министр Эвика Силиня (JV) призналась, что ей хотелось бы, чтобы председатель Сейма Дайга Миериня (ZZS) перед подписанием письма Нобелевскому комитету с предложением присудить Премию мира 2025 года президенту США Дональду Трампу проконсультировалась и с другими высшими должностными лицами государства.

