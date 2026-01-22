Что скрывается под льдом Антарктиды: учёные увидели невозможное!

Учёные создали самую детальную карту поверхности земли под километровой толщей антарктического льда — и сделали это без бурения и тяжёлых радаров. Вместо этого они использовали спутниковые снимки… поверхности льда.

Дело в том, что ледяной щит не идеально ровный. Небольшие холмы и впадины на его поверхности отражают то, что находится глубоко внизу. Используя эти едва заметные неровности, исследователи смогли вычислить форму скал, долин и впадин подо льдом.

Результат оказался неожиданным. Новая карта показала сложный и «рельефный» подлёдный ландшафт — с глубокими долинами, огромными бассейнами и протяжёнными каналами, вырезанными древними потоками воды. Некоторые из этих структур уходят на километры вниз и простираются на сотни километров.

Раньше такие данные получали с помощью радаров, которые тянули по льду или устанавливали на самолёты. Но даже за десятилетия исследований между маршрутами оставались «белые пятна» шириной до 100 километров. Новая методика впервые заполнила эти пробелы.

Учёные подчёркивают: карта не идеальна и не заменяет радарные измерения полностью. Мелкие детали всё ещё остаются скрыты. Но теперь есть общее понимание того, где подо льдом поверхность гладкая, а где — сложная и «шероховатая».

Зачем это нужно? От формы земли под льдом напрямую зависит то, как ледяной щит движется к океану. А значит — как быстро Антарктида теряет лёд и сколько воды в итоге попадёт в мировой океан.

Чем лучше видно дно, тем точнее прогнозы.

Иногда, чтобы заглянуть на километры вниз, достаточно внимательно посмотреть наверх.