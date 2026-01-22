Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Почему шерсть греет даже во влажную погоду и в чём её главный секрет?

22 января, 2026

Всюду жизнь 0 комментариев

Кажется странным, но факт: шерстяная одежда остаётся тёплой даже тогда, когда становится слегка влажной. Более того — в этот момент она может греть ещё сильнее.

Секрет в том, что шерсть умеет впитывать влагу особым образом. Волокна могут удерживать до 30–40% влаги, не становясь мокрыми на ощупь. И при этом происходит неожиданное — выделяется тепло. Именно поэтому шерстяной свитер или комбинезон продолжает сохранять комфортную температуру даже в сырость.

Многие уверены, что тепло шерсти зависит от животного — мол, «эта шерсть теплее, а та хуже». На самом деле всё иначе. Главное — не происхождение волокна, а структура ткани. Решающее значение имеют толщина, плотность и способность удерживать воздух.

А вот воздух — ключевой игрок. Чем больше неподвижного воздуха удерживается внутри материала, тем хуже тепло уходит от тела. Шерстяные волокна от природы волнистые, и именно эта форма помогает «запирать» воздух внутри ткани. Поэтому шерсть так хорошо работает в холодное время года.

В последние годы особую популярность получила мериносовая шерсть. Она состоит из очень тонких волокон, из которых делают лёгкие, мягкие и почти невесомые ткани. Такая шерсть не колется, приятна на коже и отлично подходит для одежды, которую носят прямо на теле — например, термобелья или рубашек.

Интересно, что мягкость вовсе не означает потерю тепла. Даже тонкие изделия из мериносовой шерсти благодаря своей структуре продолжают удерживать воздух и сохранять тепло.

Для внешних слоёв одежды чаще используют более грубую шерсть. Из неё получаются плотные и толстые ткани, которые лучше защищают от ветра и холода. У такой шерсти есть и природная водоотталкивающая способность, хотя современные обработки делают её мягче — ради комфорта.

Ещё один плюс шерсти — она почти не пачкается. Волокна отталкивают грязь, а если вещь всё же испачкалась, чаще всего достаточно бережной стирки. И даже свалявшаяся шерсть — не всегда минус: плотный материал может стать ещё теплее.

Особенно ценят это свойство в детской одежде. Шерстяные комбинезоны помогают ребёнку оставаться в тепле даже при повышенной влажности, создавая стабильную и комфортную среду.

Иногда самые простые материалы оказываются самыми продуманными.

Главные новости

Случайно зашли, а там… Ланга выпивает с мэром Риги
Важно

Случайно зашли, а там… Ланга выпивает с мэром Риги (9)

В Елгаве пенсионер вызвал серьёзое ДТП: городской автобус — на свалку
Важно

В Елгаве пенсионер вызвал серьёзное ДТП: городской автобус — на свалку

Дела идут в опасном направлении: миллионер Витолс пугает латышей
Важно

Дела идут в опасном направлении: миллионер Витолс пугает латышей

В Елгаве пенсионер вызвал серьёзное ДТП: городской автобус — на свалку

21:55

Важно 0 комментариев

В Елгаве общественный транспорт понёс серьёзный ущерб. Во вторник около 17:30 вечера один из автобусов Jelgavas autobusu parks столкнулся лоб в лоб с легковым автомобилем, который внезапно выехал на встречную полосу, сообщает программа Degpunktā телекомпании TV3.

В Елгаве общественный транспорт понёс серьёзный ущерб. Во вторник около 17:30 вечера один из автобусов Jelgavas autobusu parks столкнулся лоб в лоб с легковым автомобилем, который внезапно выехал на встречную полосу, сообщает программа Degpunktā телекомпании TV3.

Дождались! Синоптики пообещали потепление — когда?

21:24

Важно 0 комментариев

В конце этой недели в Латвии по-прежнему будет очень холодно, но на следующей неделе температура воздуха местами может приблизиться к нулю градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В конце этой недели в Латвии по-прежнему будет очень холодно, но на следующей неделе температура воздуха местами может приблизиться к нулю градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Дела идут в опасном направлении: миллионер Витолс пугает латышей

21:12

Важно 0 комментариев

Латвийский предприниматель и миллионер Вилис Витолс (92 года) заявил в интервью "Латвияс авизе", что в Латвии дела идут в опасном направлении.

Латвийский предприниматель и миллионер Вилис Витолс (92 года) заявил в интервью "Латвияс авизе", что в Латвии дела идут в опасном направлении.

Левренце зажгла соцсети! Её образ в Сейме шокировал публику (но не нас) ФОТО, ВИДЕО

20:41

Важно 0 комментариев

Основательный фурор в Сейме вызвало выступление представительницы партии "Прогрессивные" Ласмы Левренце. Но не за счет сказанного, а за счет выбранного образа. 

Основательный фурор в Сейме вызвало выступление представительницы партии "Прогрессивные" Ласмы Левренце. Но не за счет сказанного, а за счет выбранного образа. 

«Получится хороший контент»: латвийский блогер прячется от полиции в лесу

20:27

Важно 0 комментариев

Сегодня в Германию должны были выдать (экстрадировать) гражданина Латвии и создателя контента Давида Круминьша. Однако теперь он выступил с недвусмысленным заявлением, и пустился в бега.

Сегодня в Германию должны были выдать (экстрадировать) гражданина Латвии и создателя контента Давида Круминьша. Однако теперь он выступил с недвусмысленным заявлением, и пустился в бега.

Обычно консультируются друг с другом: Силиня о выдвижении Трампа на Премию мира

20:04

Новости Латвии 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня (JV) призналась, что ей хотелось бы, чтобы председатель Сейма Дайга Миериня (ZZS) перед подписанием письма Нобелевскому комитету с предложением присудить Премию мира 2025 года президенту США Дональду Трампу проконсультировалась и с другими высшими должностными лицами государства.

Премьер-министр Эвика Силиня (JV) призналась, что ей хотелось бы, чтобы председатель Сейма Дайга Миериня (ZZS) перед подписанием письма Нобелевскому комитету с предложением присудить Премию мира 2025 года президенту США Дональду Трампу проконсультировалась и с другими высшими должностными лицами государства.

Трамп назвал встречу с Зеленским «очень хорошей»: форум в Давосе (дополнено)

19:59

Мир 0 комментариев

Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была «очень хорошей», сказал по ее окончании президент США Дональд Трамп. Трамп, комментирую разговор с Зеленским, добавил, что его послание российскому президенту Владимиру Путину — это что «война должна закончиться», передает Reuters.

Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была «очень хорошей», сказал по ее окончании президент США Дональд Трамп. Трамп, комментирую разговор с Зеленским, добавил, что его послание российскому президенту Владимиру Путину — это что «война должна закончиться», передает Reuters.

