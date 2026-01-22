Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Признал вину: латвиец сознался, что шпионил для российской разведки

22 января, 2026 16:39

Прокурор заключил соглашение с гражданином Латвии, задержанным летом 2025 года по подозрению в шпионаже. Это соглашение — о признании задержанным вины, а также о том, что наказанием ему будет — лишение свободы сроком на шесть лет с пробационным надзором на два года, сообщает LETA.

Прокурор считает, что лишение свободы на шесть лет, которое превышает половину максимально возможного срока за такое деяние — десять лет, следует считать соразмерным. Генеральная прокуратура в порядке процедуры соглашения направила уголовное дело в Рижский городской суд, которому еще предстоит утвердить это соглашение. Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Служба госбезопасности (VDD) задержала мужчину 27 августа 2025 года. VDD зафиксировала несколько случаев сбора и передачи обвиняемым разведывательной информации по заданию ГРУ Минобороны России.

Мужчина является менеджером в сфере строительства, при этом его служебные обязанности облегчали получение информации о строительстве новых военных объектов. В ходе досудебного уголовного процесса было установлено, что лицо передавало российской разведке сведения о местонахождении, планировке, а также мерах безопасности ряда военных объектов Латвии. Среди этих объектов были и склады вооружения.

Кроме того, лицо предоставляло российской разведке информацию о строительстве новых военных объектов, обучении военнослужащих и присутствии военнослужащих других государств НАТО на конкретных латвийских военных объектах.

Мужчина также передавал российской разведке другие сведения, которые могут быть использованы против интересов безопасности Латвии и других стран Балтийского региона. Разведывательная деятельность координировалась, а информация передавалась с использованием Telegram.

Прокуратура подчеркивает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет установлена в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.

«Получится хороший контент»: латвийский блогер прячется от полиции в лесу
«Получится хороший контент»: латвийский блогер прячется от полиции в лесу (1)

Мы у России в «списке для наказания»: командующий НВС Латвии
Мы у России в «списке для наказания»: командующий НВС Латвии

Случайно зашли, а там… Ланга выпивает с мэром Риги
Случайно зашли, а там… Ланга выпивает с мэром Риги (8)

Почему шерсть греет даже во влажную погоду и в чём её главный секрет?

Кажется странным, но факт: шерстяная одежда остаётся тёплой даже тогда, когда становится слегка влажной. Более того — в этот момент она может греть ещё сильнее.

Кажется странным, но факт: шерстяная одежда остаётся тёплой даже тогда, когда становится слегка влажной. Более того — в этот момент она может греть ещё сильнее.

Зеленский: в пятницу пройдут трехсторонние переговоры России, Украины и США

В ОАЭ пройдут трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США, заявил Владимир Зеленский. Как отмечает Би-би-си, переговоры состоятся после череды встреч в Давосе и визита спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву.

В ОАЭ пройдут трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США, заявил Владимир Зеленский. Как отмечает Би-би-си, переговоры состоятся после череды встреч в Давосе и визита спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву.

Их не стоит жалеть: Мамыкин предложил ударить по Латвии «Орешником»

Сбежавший в Россию бывший латвийский политик и телеведущий Андрей Мамыкин предложил выпустить по Латвии ракету.

Сбежавший в Россию бывший латвийский политик и телеведущий Андрей Мамыкин предложил выпустить по Латвии ракету.

По латвийским дорогам дорого ездить: Сейм повысил налог для грузовых машин

 В четверг Сейм принял ранее возвращенные президентом на повторное рассмотрение поправки к закону о пошлине за пользование автомобильными дорогами. Поправки предусматривают, что с 1 марта изменятся ставки виньеток для грузового транспорта массой свыше 3,5 тонны, тогда как для более легкого коммерческого транспорта изменения вступят в силу со следующего года.

 В четверг Сейм принял ранее возвращенные президентом на повторное рассмотрение поправки к закону о пошлине за пользование автомобильными дорогами. Поправки предусматривают, что с 1 марта изменятся ставки виньеток для грузового транспорта массой свыше 3,5 тонны, тогда как для более легкого коммерческого транспорта изменения вступят в силу со следующего года.

Что скрывается под льдом Антарктиды: учёные увидели невозможное!

Подо льдами Антарктиды — целый мир. И теперь его удалось рассмотреть как никогда раньше.

Подо льдами Антарктиды — целый мир. И теперь его удалось рассмотреть как никогда раньше.

Лучше прийти самой: полиция разыскивает женщину на фото (ФОТО)

Сотрудники государственной полиции в Лиепае призывают вас обратить внимание на женщину на фотографии, и если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь установить ее личность, пожалуйста, сообщите об этом в государственную полицию, позвонив по номеру 112.

Сотрудники государственной полиции в Лиепае призывают вас обратить внимание на женщину на фотографии, и если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь установить ее личность, пожалуйста, сообщите об этом в государственную полицию, позвонив по номеру 112.

Обычно консультируются друг с другом: Силиня о выдвижении Трампа на Премию мира

Премьер-министр Эвика Силиня (JV) призналась, что ей хотелось бы, чтобы председатель Сейма Дайга Миериня (ZZS) перед подписанием письма Нобелевскому комитету с предложением присудить Премию мира 2025 года президенту США Дональду Трампу проконсультировалась и с другими высшими должностными лицами государства.

Премьер-министр Эвика Силиня (JV) призналась, что ей хотелось бы, чтобы председатель Сейма Дайга Миериня (ZZS) перед подписанием письма Нобелевскому комитету с предложением присудить Премию мира 2025 года президенту США Дональду Трампу проконсультировалась и с другими высшими должностными лицами государства.

