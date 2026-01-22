Признал вину: латвиец сознался, что шпионил для российской разведки

Прокурор считает, что лишение свободы на шесть лет, которое превышает половину максимально возможного срока за такое деяние — десять лет, следует считать соразмерным. Генеральная прокуратура в порядке процедуры соглашения направила уголовное дело в Рижский городской суд, которому еще предстоит утвердить это соглашение. Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Служба госбезопасности (VDD) задержала мужчину 27 августа 2025 года. VDD зафиксировала несколько случаев сбора и передачи обвиняемым разведывательной информации по заданию ГРУ Минобороны России.

Мужчина является менеджером в сфере строительства, при этом его служебные обязанности облегчали получение информации о строительстве новых военных объектов. В ходе досудебного уголовного процесса было установлено, что лицо передавало российской разведке сведения о местонахождении, планировке, а также мерах безопасности ряда военных объектов Латвии. Среди этих объектов были и склады вооружения.

Кроме того, лицо предоставляло российской разведке информацию о строительстве новых военных объектов, обучении военнослужащих и присутствии военнослужащих других государств НАТО на конкретных латвийских военных объектах.

Мужчина также передавал российской разведке другие сведения, которые могут быть использованы против интересов безопасности Латвии и других стран Балтийского региона. Разведывательная деятельность координировалась, а информация передавалась с использованием Telegram.

Прокуратура подчеркивает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет установлена в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.