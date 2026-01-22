По латвийским дорогам дорого ездить: Сейм повысил налог для грузовых машин

Одновременно установлены льготы для фермеров, а также многодетных семей и реэмигрантов. Кроме того, расширен круг автомобильных дорог, за использование которых придется платить пошлину.

"Изменения пошлин должны быть соразмерными и не должны несоразмерно повышать нагрузку на местные предприятия, поэтому комиссия продвигает решения, которые по возможности минимизируют это влияние", - ранее отметила председатель бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма, отвечающая за продвижение законопроекта, Анда Чакша.

Поправки предусматривают, что с 1 марта для транспортных средств полной массой свыше 3,5 т плата за пользование автодорогами будет устанавливаться в зависимости от класса выбросов двигателя: для транспорта без эмиссий виньетка будет бесплатной, а для остальных классов пошлина будет повышена. Чтобы повышение меньше сказалось на малых предприятиях, для транспортных средств массой до 3,5 т оно отложено до 1 января 2027 года.

Одновременно парламент принял ряд льгот, чтобы повышение пошлин создавало как можно меньшее бремя для фермеров и малых предпринимателей. Фермеры будут освобождены от покупки виньетки девять месяцев в году вместо нынешних трех. Соответственно, им придется покупать виньетку только в зимние месяцы - в декабре, январе и феврале. Этой поправкой отменяются и 270-дневные виньетки, так как в них больше нет необходимости.

Также предусмотрено, что в многодетных и реэмигрантских семьях виньетку можно будет приобрести за полцены на одно грузовое транспортное средство полной массой от 3 до 3,5 т, зарегистрированное в собственности или временном пользовании члена семьи, если пошлина приобретается на 30 дней или на год.

Для транспортных средств и их составов полной массой от 3,501 до 12 т в классе выбросов двигателя "Euro 0, I, II" дневная ставка увеличивается с 15 до 17 евро, недельная - с 37 до 43 евро, ставка на 30 дней - с 74 до 87 евро, а годовая ставка - с 760 до 870 евро. В классе выбросов двигателя "Euro III" дневная ставка увеличивается с 12 до 24 евро, недельная - с 30 до 37 евро, ставка на 30 дней - с 60 до 74 евро, а годовая ставка - с 610 до 740 евро. В классе выбросов двигателя "Euro IV" дневная ставка увеличивается с 9 до 13 евро, недельная ставка - с 22 до 32 евро, ставка на 30 дней - с 45 до 64 евро, а годовая ставка - с 460 до 640 евро. В классе выбросов двигателя "Euro V и EEV" дневная ставка увеличивается с 9 до 12 евро, недельная ставка - с 22 до 30 евро, ставка на 30 дней - с 45 до 61 евро, а годовая ставка - с 460 до 610 евро. В классе выбросов "Euro VI" и менее загрязняющего двигателя дневная ставка увеличивается с 7 до 10 евро, недельная ставка - с 18 до 24 евро, ставка на 30 дней - с 37 до 48 евро, а годовая ставка - с 380 до 480 евро.

Для транспортных средств и их составов с двумя или тремя осями полной массой свыше 12 т в классе выбросов двигателя "Euro 0, I, II" дневная ставка увеличивается с 24 до 29 евро, недельная - с 60 до 73 евро, ставка на 30 дней - со 120 до 145 евро, а годовая ставка - с 1220 до 1450 евро. В классе выбросов двигателя "Euro III" дневная ставка увеличивается с 18 до 24 евро, недельная ставка - с 45 до 60 евро, ставка на 30 дней - с 90 до 120 евро, а годовая ставка - с 910 до 1200 евро. В классе выбросов двигателя "Euro IV" дневная ставка увеличивается с 15 до 22 евро, недельная ставка - с 37 до 55 евро, ставка на 30 дней - с 74 до 110 евро, а годовая ставка - с 760 до 1100 евро. В классе выбросов двигателя "Euro V и EEV" дневная ставка увеличивается с 15 до 19 евро, недельная ставка - с 37 до 47 евро, ставка на 30 дней - с 74 до 95 евро, а годовая ставка - с 760 до 950 евро. В классе выбросов "Euro VI" и менее загрязняющего двигателя дневная ставка увеличивается с 8 до 14 евро, недельная ставка - с 20 до 35 евро, ставка 30 дней - с 40 до 70 евро, а годовая ставка - с 420 до 700 евро.

Для транспортных средств и их составов с четырьмя или более осями полной массой свыше 12 т в классе выбросов двигателя "Euro 0, I, II" дневная ставка увеличивается с 41 до 46 евро, недельная - со 100 до 115 евро, ставка на 30 дней - с 200 до 230 евро, а годовая ставка - с 2100 до 2300 евро. В классе выбросов двигателя "Euro III" дневная ставка увеличивается с 34 до 38 евро, недельная ставка - с 85 до 95 евро, ставка на 30 дней - со 170 до 190 евро, а годовая ставка - со 1720 до 1900 евро. В классе выбросов двигателя "Euro IV" дневная ставка увеличивается с 27 до 34 евро, недельная ставка - с 67 до 85 евро, ставка на 30 дней - со 134 до 170 евро, а годовая ставка - с 1360 до 1700 евро. В классе выбросов двигателя "Euro V и EEV" дневная ставка увеличивается с 27 до 30 евро, недельная ставка - с 67 до 75 евро, ставка на 30 дней - со 134 до 150 евро, а годовая ставка - с 1360 до 1500 евро. В классе выбросов "Euro VI" и менее загрязняющего двигателя дневная ставка увеличивается с 13 до 22 евро, недельная ставка - с 34 до 55 евро, ставка на 30 дней - с 68 до 110 евро, а годовая ставка - с 700 до 1100 евро.

С 1 января 2027 года для транспортных средств и их составов полной массой от 3 до 3,5 т в классе выбросов двигателя "Euro 0, I, II" дневная ставка увеличивается с 10 до 12 евро, недельная - с 25 до 31 евро, ставка на 30 дней - с 50 до 63 евро, а годовая ставка - с 510 до 630 евро. В классе выбросов двигателя "Euro III" дневная ставка увеличивается с 8 до 11 евро, недельная ставка - с 18 до 27 евро, ставка на 30 дней - с 36 до 54 евро, а годовая ставка - с 370 до 540 евро. В классе выбросов двигателя "Euro IV" дневная ставка увеличивается с 6 до 10 евро, недельная ставка - с 15 до 25 евро, ставка на 30 дней - с 30 до 50 евро, а годовая ставка - с 310 до 500 евро. В классе выбросов двигателя "Euro V и EEV" дневная ставка увеличивается с 6 до 9 евро, недельная ставка - с 15 до 22 евро, ставка на 30 дней - с 30 до 45 евро, а годовая ставка - с 310 до 450 евро. В классе выбросов "Euro VI" и менее загрязняющего двигателя дневная ставка увеличивается с 5 до 7 евро, недельная ставка - с 12 до 18 евро, ставка на 30 дней - с 25 до 36 евро, а годовая ставка - с 260 до 360 евро.

Наряду с изменением ставок виньеток расширен перечень автомобильных дорог, за использование которых нужно платить пошлину: к главным дорогам страны добавлен ряд региональных, которые коммерсанты ранее использовали, чтобы избежать покупки виньетки.

В Министерстве сообщения агентству ЛЕТА сообщили, что на дополнительные поступления пошлины за использование автодорог в этом году запланированы ремонтные работы на восстановление участка Даугавпилсского шоссе (А6) Ницгале-Даугавпилс и участка в Икшкиле, на восстановление участка Видземского шоссе (А2) Грундзале-Дарзциемс, на перестройку участка Даугавпилсской окружной дороги (14) от Свенте до пересечения с Даугавпилсским шоссе и на восстановление покрытия участка Тинужи-Кокнесе (P80).

В ведомстве напоминают, что виньетки не нужно приобретать для грузовиков, которые не используются на облагаемых пошлинами автодорогах, например, всем тем, кто перевозит грузы в рамках своего хозяйства или поблизости и не ездит по автодороге, облагаемой пошлиной. Кроме того, виньетки не нужны автомобилям весом более 3 т, если они не зарегистрированы в качестве грузовых транспортных средств. Например, это семейный автомобиль с семью посадочными местами. Не нужны виньетки и для грузовых автомобилей полной массой до 3 т, таких как "Citroen Berlingo" и другие.

Как сообщалось, 3 декабря Сейм принял поправки к закону о пошлине за пользование автомобильными дорогами, предусматривающие, что с 1 января будущего года будет увеличена большая часть пошлин для грузовых транспортных средств массой свыше 3 тонн, однако президент 9 декабря передал закон в Сейм на повторное рассмотрение.