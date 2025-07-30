Полиция займется делом Вурчса: начата ведомственная проверка

Как сообщалось ранее, Министерство умного управления и регионального развития (МУУРР) обратилось в Государственную полицию с просьбой дать оценку предполагаемому предоставлению депутатом ложной информации о своем образовании.

Закон о выборах в думы самоуправлений предусматривает, что кандидаты в местные думы, которые предоставили заведомо ложные сведения о себе в декларации кандидата, подлежат уголовному преследованию по статье 272 Уголовного кодекса, а в случае избрания мандат соответствующего депутата должен быть аннулирован, отметили в министерстве.

Ранее Латвийское телевидение сообщило, что теперь уже подавший в отставку вице-мэр Олайне Вурчс мог ошибочно заявить избирательной комиссии, что закончил среднее образование в 2002 году.

Бывшие одноклассники Вурчса сомневаются в этой информации.

Позже самоуправление получило документы об основном образовании Вурчса, но информации о его среднем образовании до сих пор нет.

Муниципалитет запросил информацию об обучении Вурчса в Олайнской 1-й средней школе. Из информации, предоставленной управлением образования, следует, что Вурчс получил аттестат об основном образовании в этой школе, а обучение по программе общего среднего образования было прервано, когда он учился в 11-м классе.

Сам Вурчс утверждает, что среднее образование завершил в Великобритании.