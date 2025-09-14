Политики часто игнорируют LR4; профессор Рожукалне назвала это «опасным сигналом»

Об этом свидетельствуют наблюдения главного редактора LR4 Анны Строй: по её словам, редакция регулярно сталкивается с отказами, никак не аргументированными.

Профессор Рожукалне, в свою очередь, связывает отказы политиков приходить в эфир не столько с содержанием, сколько с символическим исключением LR4 из спектра коммуникации. «Чиновники боятся агрессивной реакции и насмешек, и в результате предпочитают не рисковать», — отметила Рожукалне.

Когда политики начинают выбирать, с какими аудиториями разговаривать, а с какими нет, это означает, что часть общества сознательно исключается из диалога.

«Фактически аудитории демонстрируют, что она не важна и не нужна. Это крайне опасный сигнал, особенно в случае общественного СМИ, которое финансируется за счет налогоплательщиков», — сказала профессор.

Рожукалне напомнила, что аудитория русскоязычных передач Latvijas Radio далеко не однородна и уже давно потребляет контент в разных языках, включая латышский и английский.

«Ограничивать этот сегмент аудитории только на основании языка — ошибка. Люди приходят за новостями и анализом, а не за “русским миром”», — подчеркнула она.