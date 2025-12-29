Пока Европа мёрзла, в Исландии в Сочельник было почти +20

В восточноисландском городе Сейдисфьордюр около 23:00 в Сочельник температура поднялась до 19,8 градуса. В Баккагерди было всего на десятую меньше — 19,7 градуса.

Это новый декабрьский температурный рекорд для Исландии. Предыдущий максимум был зафиксирован 2 декабря 2019 года, когда в Квискерьяре на юго-востоке страны столбик термометра также достиг 19,7 градуса.

Метеорологи объясняют аномалию сочетанием сразу нескольких факторов. По словам специалиста Исландская метеослужба Биргира Эрна Хёскульдссона, мощная область высокого давления к востоку от острова направила в сторону Исландии влажный и необычно тёплый воздух тропического происхождения.

Сильный ветер у гор вызвал эффект нисходящего потока, который дополнительно прогрел воздух и привёл к рекордным значениям температуры.

При этом погодная идиллия была не везде. В других районах страны в Сочельник действовали штормовые предупреждения, а сильные дожди сопровождались порывистым ветром.

Зима в Исландии в этом году решила удивить — и сделала это по-настоящему эффектно.