Пограничники поймали ещё троих перевозчиков нелегальных мигрантов

В Эзерниекской волости полицейские остановили для проверки два автомобиля "Volvo", которыми управляли граждане Литвы и Украины, а в Скрудалиенской волости - автомобиль "Volkswagen", которым управлял гражданин Украины.

При проверке автомобилей в одном случае были обнаружены четыре человека, во втором - три, а в третьем - шесть человек без действующих проездных документов, виз и видов на жительство, которые ранее незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу.

В отношении перевозчиков начаты уголовные процессы.

13 человек были доставлены обратно на границу с Белоруссией.

В понедельник ГПО предотвратила 40 попыток нелегальных мигрантов пересечь латвийско-белорусскую границу.

Всего в этом году от незаконного пересечения государственной границы удержан уже 5741 человек.