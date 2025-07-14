Погода на вторник: продолжение грозы

В ночь на вторник местами возможен кратковременный дождь и грозы, в отдельных районах может образоваться туман. Температура воздуха ночью будет не ниже +14…+19 градусов, местами на западе - +12…+13 градусов.

Днем ожидается переменная облачность с прояснениями. В отдельных регионах пройдут кратковременные дожди с грозами, местами на юге страны - грозовые ливни. Воздух прогреется до +22…+27 градусов, на побережье - до +19…+22 градусов.

В Риге ночь пройдет без существенных осадков, а температура воздуха составит +17…+19 градусов. Днем в столице ожидается переменная облачность и температура воздуха до +26 градусов.