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«Поеду на своей машине и буду питаться на свои»: глава СГД о своем участии в фестивале «Лампа»

Редакция PRESS 22 июня, 2025 09:06

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Генеральный директор Службы госдоходов Байба Шмите-Роке решила опередить события и написала в соцсети "Х" о своем участии в фестивале "Лампа", который проходит в субботу и воскресенье в Цесисе - во избежание пересудов по поводу того, во сколько обходится государству ее поездка туда.

А пишет она буквально следующее: "Чтобы не было недоразумений: СГД не тратит деньги от налогов на участие в фестивале "Лампа". В Цесис поеду на своей машине, питаться буду на свои средства. В "Лампе" буду участвовать как публичная личность в двух дискуссиях. Предпочитаю публично отвечать в том числе и на вызывающие вопросы, а не прятаться".

Как восприняла этот пост публика? Как обычно, по-разному:

- Ничего личного, тут вас хвалят, но все же надо бы понимать происхождение "своих средств", ошибочную их трактовку, то есть, если должностное лицо ВСЮ зарплату получает из бюджета, то это НЕ "свои средства", а бюджетные деньги. Купленные на зарплату машина, топливо, обед и т.д. - это деньги с налогов!

- Как латвийскому государству нужен премьер с вашей системой ценностей!

- Очень хорошо! Хороший пример для всех чиновников!

- Значит, "Лампа" - не на деньги налогоплательщиков, и все участники лично оплачивают это мероприятие, так, что ли? Каков бюджет мероприятия?

- Лайк... от меня.

- Классно, а что такое "Лампа"? Какой-то рынок-фестиваль светильников?

- У вас деньги налогоплательщиков, а не свои... ну, если так...

- Еще не хватало, чтобы за вашу зарплату вам еще обед и транспорт оплачивали :D Женщина преподносит сами собой разумеющиеся вещи как нечто особенное. :D Как тут уже заметили другие, нет ваших денег, вся ваша зарплата оплачена моим предприятием. :D Если только вы параллельно предпринимательскую деятельность не ведете.

- Со всем уважением к такому поступку! Увы, это не стандарт среди чиновников, но мне хотелось бы, чтобы так было.

- Наверняка тебе потом налом оплатят, как обычно бывает.

- Тусовка крутых за деньги с наших налогов.

 

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