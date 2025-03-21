Подсчитали, сколько однополых партнерств зарегистрировано в Латвии

Как сообщает LETA, министр подчеркнула, что в 2024 году произойдут значительные изменения в работе нотариата. Одним из важнейших событий «не только для нотариата, но и для всей Латвии» стали поправки к Закону о нотариате, которые вступили в силу 1 июля 2024 года и ввели институт партнерства - новый способ регистрации совместного проживания двух взрослых людей, отметила министр.

По ее мнению, регистрация зарегистрированных партнерств свидетельствует о том, что жители Латвии активно пользуются своими новоприобретенными правами, что подтверждает необходимость этого института. Приняв положение о партнерствах, государство продемонстрировало, что уважает права человека, частную жизнь и выбор каждого гражданина, сказала политик.

Министр юстиции высоко оценила работу нотариусов по внедрению изменений в наследственное право, вступивших в силу 1 января 2025 года, отметив, что эта реформа ознаменовала начало оцифровки процесса наследования. Она также подчеркнула важность работы нотариусов по укреплению национальной безопасности, в том числе совершенствование операций по ведению земельного кадастра и новую обязанность нотариусов определять гражданство лиц в запросах на подтверждение.

Министр обозначила приоритеты будущего нотариата: расширение доступа к нотариусам в регионах и укрепление прав детей. Учитывая результаты пилотного проекта, проведенного в 2023 году, и спрос населения, планируется расширить доступность нотариусов в регионах.

Работа над поправками в Закон «О нотариате» и Гражданский процессуальный кодекс позволит при расторжении брака в нотариальном порядке и отсутствии спора между родителями обеспечить юридическую силу соглашений об опеке над детьми, праве доступа к ним и их содержании. Если другой родитель не выполняет условия соглашения, можно будет обратиться к судебному приставу для принудительного исполнения.